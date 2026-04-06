Mixco vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Mixco Marquense, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Mixco y Marquense se enfrentan en un duelo clave por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, con mucho más en juego que solo tres puntos. Mientras los chicharroneros buscan mantenerse en zona de clasificación y seguir firmes en la pelea por los puestos altos, los leones llegan motivados por su gran momento y con la permanencia como principal objetivo. Aquí te contamos cuándo juegan y dónde ver Mixco vs Marquense en vivo.

Deportivo Mixco tiene 26 puntos y se ubica en el sexto lugar, producto de siete triunfos, cinco empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez viene de caer 1-0 como visitante ante Comunicaciones, resultado que cortó una racha de ocho partidos sin perder, en la que había sumado cinco victorias y tres empates. Luego de un arranque irregular en el torneo, ahora necesita seguir sumando para no complicarse en la lucha por clasificar a la fase final.

Por su parte, Deportivo Marquense suma 24 puntos y se encuentra en el octavo puesto, con un registro de siete victorias, tres empates y siete derrotas. El conjunto de Omar Arellano llega con confianza tras vencer 1-0 a Xelajú MC como local y atraviesa una gran racha con cinco triunfos en sus últimos seis partidos, lo que lo revitalizó en la pelea por la permanencia. En la tabla acumulada, Marquense es 10° con 47 unidades, por encima de Guastatoya (43) y Achuapa (40), equipos que hoy estarían descendiendo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mixco vs Marquense de la jornada 18 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Marquense está programado para el martes 7 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo De Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Marquense hoy

Ni Mixco ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 18 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Deportivo Mixco: Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Nixson Flores; Christian Ojeda, Esnaydi Zúñiga, Edilson Reyes, Esteban García; Kennedy Rocha, Jefrey Segura y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Deportivo Marquense: Javier Colli; Marco Rodas, Carlos Estrada, Oscar Linton, Fernando Fuentes, David Chuc; Andy Ruiz, Josué Cano; Miguel Escobar, Dylan Flores; y Diego Casas. DT: Omar Arellano.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Marquense:

19 de febrero de 2026 | Marquense 2-1 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de noviembre de 2025 | Marquense 1-2 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 12 de septiembre de 2025 | Mixco 1-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de marzo de 2025 | Marquense 1-1 Mixco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 22 de enero de 2025 | Mixco 2-3 Marquense | Torneo Clausura 2025

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