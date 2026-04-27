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Sporting Cristal vs Junior, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

Publicado por Nelson Rivera

El equipo de Alfredo Arias llega con necesidad de sumar puntos en condición de visitantes, ya que desconoce la victoria en esta edición.

Horario Y Donde Ver Sporting Cristal Vs Junior
Horario y dónde ver Sporting Cristal Vs Junior / Claro Sports.

Cúcuta Deportivo y Junior igualaron 1-1 el pasado viernes 24 de abril, en el marco de la jornada 18 de la Liga BetPlay 2026-I. Con dicho encuentro el cuadro barranquillero quedó listo para la disputa de la fecha 3 de la Copa Libertadores, no será un duelo fácil, ya que tiene que visitar Perú para enfrentar a Sporting Cristal.

Horario y dónde ver el Sporting Cristal vs Junior por la jornada 3 de la Copa Libertadores

El compromiso a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria en Perú, se llevará a cabo este martes 28 de abril a las 09:00 de la noche (hora colombiana) se podrá ver a través de ESPN y Disney+. No obstante en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto del compromiso.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Sporting Cristal y Junior

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Silva; Juan González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxioren Castro; Irven Ávila y Luis Iberico.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿Quién es el favorito de Sporting Cristal vs Junior según la IA?

Según ChatGPT: Favorito: Sporting Cristal Probabilidades estimadas: Junior: 25–30%, Sporting Cristal: 45–50% y Empate: 25–30%. Localía en Lima, que en Libertadores suele pesar bastante. Mejor adaptación a condiciones (clima, altura relativa, ritmo). Suele ser un equipo fuerte en casa en torneos CONMEBOL”.

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