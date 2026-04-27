Sporting Cristal vs Junior, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

El equipo de Alfredo Arias llega con necesidad de sumar puntos en condición de visitantes, ya que desconoce la victoria en esta edición.

Horario y dónde ver Sporting Cristal Vs Junior / Claro Sports.

Cúcuta Deportivo y Junior igualaron 1-1 el pasado viernes 24 de abril, en el marco de la jornada 18 de la Liga BetPlay 2026-I. Con dicho encuentro el cuadro barranquillero quedó listo para la disputa de la fecha 3 de la Copa Libertadores, no será un duelo fácil, ya que tiene que visitar Perú para enfrentar a Sporting Cristal.

Horario y dónde ver el Sporting Cristal vs Junior por la jornada 3 de la Copa Libertadores

El compromiso a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria en Perú, se llevará a cabo este martes 28 de abril a las 09:00 de la noche (hora colombiana) se podrá ver a través de ESPN y Disney+. No obstante en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto del compromiso.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Sporting Cristal y Junior

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Silva; Juan González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxioren Castro; Irven Ávila y Luis Iberico.

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Jhomier Guerero, Yeison Suárez; Juan Ríos, Jesús Rivas, Yimmi Chará; Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿Quién es el favorito de Sporting Cristal vs Junior según la IA?

Según ChatGPT: “Favorito: Sporting Cristal Probabilidades estimadas: Junior: 25–30%, Sporting Cristal: 45–50% y Empate: 25–30%“. “Localía en Lima, que en Libertadores suele pesar bastante. Mejor adaptación a condiciones (clima, altura relativa, ritmo). Suele ser un equipo fuerte en casa en torneos CONMEBOL”.

Lea también: