Éder Militao será operado en Finlandia y se pierde el Mundial 2026

El defensa del Real Madrid estará cerca de cinco meses de baja tras una lesión en el bíceps femoral

Éder Militao no estará en la Copa del Mundo 2026 | Reuters

Éder Militao no estará en la Copa del Mundo 2026. El defensa brasileño será intervenido quirúrgicamente en Finlandia tras una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que lo mantendrá fuera de actividad durante aproximadamente cinco meses según información de medios en España.

El central del Real Madrid tomó la decisión de someterse a cirugía después de presentar una recaída en la zona afectada. La lesión se originó el pasado martes 21 de abril, cuando el futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego tras resentirse en una acción de juego durante la victoria merengue 2-1 sobre el Alavés en la jornada 33 de LaLiga.

La operación se llevará a cabo en Finlandia, donde será atendido por Lasse Lempainen, especialista en este tipo de intervenciones musculares. El objetivo es reparar de forma definitiva la zona dañada y reducir el riesgo de nuevas recaídas, luego de evaluar distintas alternativas de tratamiento.

En un primer momento, Militao consideró la posibilidad de un proceso de recuperación conservador, que habría reducido el tiempo de baja a alrededor de cinco semanas; sin embargo, esta opción implicaba un mayor riesgo de una nueva lesión, por lo que se optó por el procedimiento quirúrgico.

Con este escenario, el defensor queda descartado para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El tiempo estimado de recuperación lo aleja también del cierre de la temporada con el Real Madrid, en cuyos encuentros destaca el Clásico ante el Barcelona el próximo 10 de mayo.

La lesión se suma a un historial reciente de problemas físicos para Militao. En los últimos años, el zaguero ha enfrentado distintas ausencias por lesión, incluyendo dos roturas de ligamento cruzado en temporadas recientes, además de otras afectaciones musculares.

Durante la actual campaña, el brasileño ya había sufrido varias molestias que limitaron su participación, quedándose sin acción de la fecha 16 a la 29 por un desgarro fibrilar. En total, disputó 16 juegos (14 de ellos como titular) y marcó dos goles en 1142 minutos.

Te puede interesar: