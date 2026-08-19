El golazo de Dairon Asprilla que silenció el Morumbí en la Copa Sudamericana

Aunque Bolívar quedó eliminado, el golazo del delantero colombiano dio algo de esperanza a los dirigidos por Alejandro Restrepo.

Dairon Asprilla en el Morumbi | NELSON ALMEIDA / AFP

Bolívar frustró el sueño de seguir adelante en la Copa Sudamericana. Después de cumplir con la heroica ante Gremio, en Porto Alegre, la escuadra boliviana no pasó de los octavos de final. Luego de conservar una igualdad en casa, perdió 3-1 frente a Sao Paulo y consumó su salida del certamen.

No pudo extenderse el periplo de Sudamericana para Alejandro Restrepo, el único técnico extranjero del club que pudo ganar en Brasil en la llave previa. A pesar de mostrar buenas maneras, los errores puntuales terminaron condenando a la escuadra celeste. Sin embargo, quedó para el recuerdo un golazo cafetero de Dairon Asprilla.

Luciano (16′) rompió el cero para los locales. Sobre la hora del partido Asprilla emparejó todo para soñar con una eventual remontada o los penales. Poco duró la ilusión, puesto que Jonathan Calleri desde los doce pasos (68′) y José Sabino (76′) configuraron la clasificación de los paulistas. Ya le queda a Bolívar enfocar todas sus cartas en el plano doméstico.

El golazo de Dairon Asprilla

El colombiano llegó a su noveno gol en lo corrido del año, sumando el fin de su ciclo en Atlético Nacional. Se trata del séptimo para él en el onceno del Altiplano, recordando que se vistió de figura en el triunfo histórico ante Gremio en la fase previa. Asprilla demostró su jerarquía con otro golazo en su repertorio.

Organizó una pared con Pato Rodríguez para romper la defensa rival. Le devolvieron el servicio, hasta que se animó de lejos a ejecutar un bombazo que se coló en todo el ángulo. Un soberbio derechazo se tradujo en el gol que enmudeció al mítico Morumbí de territorio brasileño.

El colombiano Dairon Asprilla y un gol espectacular en el Morumbi pic.twitter.com/1OTmDgm8gt — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 19, 2026

“El partido se nos va por desconcentraciones. Hicimos un buen partido, vinimos a proponer. Éramos dignos y merecedores de venir a competir con un equipo como Sao Paulo. Contento con mi grupo. Dimos todo para estar aquí”, reseñó Asprilla al terminarse el compromiso.

“Yo creo que todas son bendiciones de Dios. Agradecido por las oportunidades, con mi grupo porque sin ellos nada hubiera sido posible. Darles gracias a ellos por este momento”, concluyó acerca de su golazo.

Todo queda centrado en la liga. Por ahora, el equipo de Alejandro Restrepo ocupa la segunda casilla (30) y va al acecho de Always Ready (34). Su próximo duelo, este domingo 23 de agosto, será de visita ante el Real Oruro por la fecha 16 de la División Profesional de Bolivia.

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