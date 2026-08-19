Sebastián Villa volvió al gol y Álvaro Montero fue clave: los colombianos que impulsaron a Boca en la Sudamericana

Boca Juniors goleó a Recoleta, avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y contó con el protagonismo de Sebastián Villa y Álvaro Montero.

Sebastián Villa con Boca Juniors | DANIEL DUARTE / AFP.

Boca Juniors selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de superar con autoridad a Recoleta. El equipo argentino volvió a imponerse en la serie y goleó 0-4 en el partido de vuelta disputado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, con destacadas actuaciones de los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero.

El ‘Xeneize’ había tomado ventaja con el triunfo 3-1 en el primer encuentro y confirmó su superioridad en territorio paraguayo. Ahora, Boca tendrá un nuevo desafío en los cuartos de final, instancia en la que se medirá con Sao Paulo en busca de seguir avanzando en el certamen continental.

Álvaro Montero, figura de Boca pese a la goleada

Aunque Boca mostró contundencia en ataque, los números también destacaron la actuación de Álvaro Montero. El arquero colombiano recibió una calificación de 8.0 por parte de SofaScore tras registrar cuatro salvadas, tres de ellas dentro del área, además de tres despejes con los puños. Una intervención suya en el primer tiempo, cuando el marcador todavía estaba 0-0, resultó determinante para evitar que Recoleta tomara ventaja.

La actuación del guardameta fue igualmente resaltada por la prensa argentina. TyC Sports señaló que Montero apareció cuando su equipo lo necesitó y destacó la seguridad que mostró bajo los tres palos, especialmente en comparación con sus primeras presentaciones. Además, el colombiano consiguió mantener su arco en cero por tercera vez desde su llegada a Boca.

Sebastián Villa respondió con su primer gol desde su regreso

El otro gran protagonista colombiano fue Sebastián Villa, quien disputó los 90 minutos y tuvo una actuación decisiva para la clasificación. El extremo ya había aportado dos asistencias en el triunfo 3-1 de la ida y en Asunción encontró su primer gol desde su regreso al club, una anotación que podría marcar un punto de inflexión después de un inicio de semestre complicado.

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Villa marcó al minuto 43 del primer tiempo. Tras probar inicialmente con su pierna derecha y encontrarse con la respuesta del arquero Nelson Ferreira, el colombiano aprovechó el rebote para conectar una volea de zurda y establecer el 0-2 parcial. Luego de anotar, celebró con un gesto de perdón hacia la afición de Boca, teniendo en cuenta las críticas y la polémica que acompañaron su regreso al equipo.

La prensa argentina calificó el encuentro como “el partido que necesitaba Villa”, destacando su velocidad, capacidad de desequilibrio y la confianza que mostró durante el compromiso. TyC Sports le otorgó una calificación de 8.5, siendo uno de los mejores jugadores de Boca en la noche paraguaya y solo superado en la puntuación por Santiago Ascacibar.

Tras el encuentro, el entrenador Rodolfo Arruabarrena también valoró el esfuerzo realizado por el futbolista colombiano para volver a vestir la camiseta de Boca. “Lo tenemos día a día a Sebastián, sabemos lo que ha dejado para estar en Boca”, afirmó el técnico, quien aseguró sentirse contento por el gol y el trabajo del extremo. Con Villa recuperando protagonismo y Montero consolidándose bajo el arco, Boca ahora pone la mira en Sao Paulo y en el reto de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana.

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