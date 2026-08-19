Independiente Santa Fe, a sacarse la espinita con River Plate

El equipo de la capital de la República de Colombia busca su primera victoria en toda su historia ante River Plate de Argentina.

Santa Fe vs River Plate, previa | Vizzor

Este miércoles 19 de agosto, Independiente Santa Fe enfrenta su partido más importante del 2026. Los octavos de final de la Copa Sudamericana lo enfrentan ante nada más y nada menos que River Plate de Argentina. El juego de ida que se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín estaba previsto para llevarse a cabo el 12 de agosto, pero por el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, se tuvo que aplazar.

Tras más de una semana para que el pueblo colombiano pudiera sobrellevar la situación del movimiento telúrico, el partido se reprogramó para el miércoles 19 de agosto. Desde Argentina se mencionaron un par de informaciones sobre un posibles cambio de sede, pero en Independiente Santa Fe nunca lo consideraron.

Con ese contexto, se confirmó el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Nemesio Camacho El Campín a partir de las 7:30 de la noche este miércoles. Ahora bien, ambos clubes presentaron cambios en sus plantillas gracias a la nueva programación.

Así llega River Plate a Bogotá

En primera instancia, el fichaje estelar de River Plate de Argentina, Thiago Almada, no iba a poder estar presente en el partido de ida de esta llave definitiva. Sin embargo, dada la postergación del partido, el ex Atlético de Madrid estará presente en la ciudad de Bogotá con la camiseta del ‘millonario’.

Así mismo, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel no viajaron a territorio colombiano por lesión. El equipo que dirige Eduardo Coudet tendrá que improvisar laterales tanto por izquierda como por derecha debido a la ausencia de los campeones del mundo. Por su parte, Independiente Santa Fe también presente varios cambios.

MÁS INFORMACIÓN: Posibles alineaciones de Independiente Santa Fe vs River Plate por la Copa Sudamericana 2026

Actualidad de Santa Fe para enfrentar a River Plate

Los ‘cardenales’, que fueron uno de los clubes con mayor aporte de ayudas humanitarias para subsanar la contingencia del terremoto en Colombia, tendrán varias bajas. Su portero y figura, Andrés Mosquera Marmolejo, sufrió un desgarro muscular en el último partido de Santa Fe ante Boyacá Chicó y estará ausente entre cuatro y seis semanas.

Adicionalmente, Víctor Moreno, también por molestias musculares no podrá ser tenido en cuenta para el juego de ida ante River Plate de Argentina. Por su parte, el nuevo fichaje de Santa Fe, Emerson Rivaldo Rodríguez, no alcanzó a ser inscrito para esta fase de la Copa Sudamericana y tampoco podrá ser parte del duelo entre colombianos y argentinos.

Así las cosas, Weibmar Asprilla y Kevin Balanta, harán parte de la nómina inicialista de Pablo Repetto para intentar sacar ventaja de la localía y llevarse un buen resultado para Buenos Aires. El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana será el próximo miércoles 26 de agosto en el Estadio Más Monumental.

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