El mediocampista campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022 disputó 58 minutos del compromiso en el Metropolitano.

Leandro Paredes en Boca Juniors/ Raul ARBOLEDA / AFP.

Boca Juniors se quedó merecidamente con el título de la Copa Sudamericana. Con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel el ‘Xeneixe’ venció a un tenue Atlético Mineiro que no estuvo a la altura de lo que ameritaba lo que se estaba jugando y de esta forma se consagraron por tercera vez de este torneo convirtiéndose en el más veces campeón de la ‘Otra mita de la Gloria’.

En el compromiso hubo varias figuras, como Santiago Ascacibar, Sebastián Villa, Lautaro Blanco, Milton Delgado, no obstante los focos de las cámaras estaban en Leandro Paredes, el mediocampista que fue campeón del Mundo en Qatar 2022 con Argentina regresó al ‘Azul y Oro’ y está viviendo las mieles de la victoria con el equipo de sus amores.

Siendo titular, jugando 58 minutos, con el 71% de los pases precisos en el último tercio con 5/7, el 100% de despidos precisos con 2/2, 45 toques en total de la pelota, el 67% de los pases progresivos con 2/3, el 50% de los duelos ganados 2/4 y 5 recuperaciones el volante cumplió este sábado en territorio barranquillero.

Precisamente por las condiciones climáticas que se presentaron durante este sábado 21 de noviembre, el jugador con pasado en el fútbol europeo no aguantó, en medio de una entrevista se fue al piso protagonizando un desmayo, preocupó a todo el mundo Boca Juniors y las personas que se encontraban en ese momento en el terreno de juego. Por fortuna Paredes recuperó y se encuentra en buen estado de salud.

EL SUSTO DE PAREDES



Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció.



El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios.



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Después de ser campeón de la Copa Sudamericana, Boca Juniors debe continuar con su calendario. El próximo miércoles 25 de noviembre deberá enfrentar a Independiente Rivadavia por los octavos de final de la Liga Profesional de Argentina, a partido único en La Bombonera; de llegar a ganar jugará cuartos contra el vencedor de llave entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newe’lls Old Boys.

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