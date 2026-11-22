Rodrigo Saraz, Fabián Vargas, Teófilo Gutiérrez y otros colombianos hicieron historia en la Sudamericana. Repasa todos los campeones cafeteros.

Sebastián Villa campeón con Boca | Raul ARBOLEDA / AFP.

La Copa Sudamericana volvió a tener protagonistas colombianos en su historia. Sebastián Villa y Álvaro Montero celebraron la consagración de Boca Juniors en la edición 2026, después de que el conjunto argentino derrotara 2-0 a Atlético Mineiro en la gran final disputada en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los dos futbolistas nacionales hicieron parte de una nueva conquista internacional que amplía el listado de cafeteros que han conseguido levantar este trofeo continental.

Desde que se disputó la primera edición en 2002, varios futbolistas colombianos han tenido la oportunidad de disputar finales y alcanzar la gloria con equipos de diferentes países. Algunos lo consiguieron defendiendo camisetas históricas del fútbol sudamericano, mientras que otros hicieron parte de proyectos que sorprendieron en el continente. Incluso, hubo representantes nacionales que llegaron a la última instancia, pero se quedaron a las puertas del campeonato.

Los colombianos que han sido campeones de la Copa Sudamericana

2003 – Rodrigo Saraz (Cienciano): El primer futbolista colombiano en conquistar la Copa Sudamericana fue Rodrigo Saraz. El delantero hizo parte del histórico Cienciano de Perú que sorprendió al continente al derrotar a River Plate en la final. El equipo peruano consiguió el primer título internacional de su historia y abrió el camino para los futbolistas colombianos en esta competición.

2004 – Fabián Vargas (Boca Juniors): Un año después, Fabián Vargas se sumó a la lista de campeones. El mediocampista colombiano consiguió el trofeo con Boca Juniors, que superó a Bolívar de Bolivia en la final. De esta manera, el futbolista nacional celebró una nueva conquista internacional con uno de los clubes más importantes de Argentina.

2006 – Miguel Calero, Andrés Chitiva y Aquivaldo Mosquera (Pachuca): La edición de 2006 tuvo un capítulo especial para Colombia. Pachuca consiguió el título de la Copa Sudamericana con tres futbolistas cafeteros en su plantilla: el arquero Miguel Calero, Andrés Chitiva y Aquivaldo Mosquera. El conjunto mexicano derrotó a Colo Colo de Chile y se convirtió en el primer y único equipo de México en conquistar un torneo oficial de clubes de la Conmebol.

2007 – Jossimar Mosquera (Arsenal de Sarandí): El defensor colombiano hizo parte del plantel de Arsenal de Sarandí que se quedó con el campeonato tras superar al América de México. Fue otra conquista para un futbolista nacional en el fútbol argentino.

2014 – Teófilo Gutiérrez (River Plate): El delantero barranquillero celebró la Copa Sudamericana con River Plate, que derrotó a Atlético Nacional en la final con un marcador global de 3-1. La serie tuvo un ingrediente especial por el enfrentamiento entre argentinos y colombianos, con el conjunto verdolaga buscando su primer título en esta competición.

2015 – Independiente Santa Fe: Esta edición marcó un antes y un después para el fútbol colombiano. El conjunto cardenal se convirtió en el primer y único equipo del país en conquistar la Copa Sudamericana, después de superar a Huracán de Argentina en la tanda de penales, en el estadio El Campín. En aquella plantilla estuvieron futbolistas como Robinson Zapata, Yerry Mina, Francisco Meza, Yulián Anchico, Yeison Gordillo, Wilson Morelo y Miguel Ángel Borja, entre otros.

2017 – Gustavo Cuéllar (Flamengo): El mediocampista colombiano disputó la final con Flamengo, que terminó como subcampeón ante Independiente de Avellaneda. Aunque el conjunto brasileño no consiguió el título, Cuéllar hizo parte de aquella campaña internacional.

2019 – Cristian Dájome (Independiente del Valle): El atacante colombiano levantó el trofeo con el conjunto ecuatoriano, que derrotó a Colón de Santa Fe en la final disputada en Asunción. En el equipo argentino se encontraba Wilson Morelo, quien volvió a disputar una definición continental.

2021 – Nicolás Hernández (Athletico Paranaense): El defensor colombiano consiguió el título con el equipo brasileño, que derrotó a Red Bull Bragantino en la final. Hernández sumó así su nombre a la lista de cafeteros campeones del certamen.

Sebastián Villa y Álvaro Montero, los nuevos colombianos campeones con Boca Juniors

La edición 2026 sumó dos nuevos nombres a este recorrido histórico. Sebastián Villa y Álvaro Montero celebraron con Boca Juniors después de la victoria 2-0 sobre Atlético Mineiro en Barranquilla. El extremo colombiano tuvo una participación destacada durante el compromiso, generando peligro por las bandas y protagonizando varias de las aproximaciones ofensivas del equipo argentino.

Por su parte, Álvaro Montero también hizo parte de la consagración y respondió cuando Atlético Mineiro intentó acercarse al descuento. Con los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, Boca Juniors se quedó con el campeonato y los dos futbolistas colombianos agregaron una nueva conquista a su trayectoria internacional.

De esta manera, Colombia vuelve a tener representantes en el grupo de futbolistas que han conquistado la Copa Sudamericana. Una historia que comenzó con Rodrigo Saraz en 2003, que tuvo grandes protagonistas como Fabián Vargas, Miguel Calero, Teófilo Gutiérrez y los campeones de Independiente Santa Fe, y que ahora suma a Sebastián Villa y Álvaro Montero.

Te puede interesar