El elenco de Belo Horizonte arribó a Colombia con más de 65 partidos a cuestas y se noto en la cancha esta carga deportiva.

Atlético Mineiro en la final Sudamericana/ Luis ACOSTA / AFP

Boca Juniors conquistó la Copa Sudamericana 2026, su tercera consagración de este campeonato en su historia, convirtiéndose en el máximo ganador de la historia. Lo hizo este sábado 21 de noviembre ante Atlético Mineiro, un cuadro brasilero que no estuvo a la altura de lo que se estaba jugando en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

¿La mano del D.T?

Eduardo Domínguez salió con Everson; Natanael, Ruan, Vitao, Renan Lodi, Kevin Castaño, Cissé, Fred, Pascini, Bernard y Cuello al gramado del escenario colombiano. Increíblemente el timonel argentino no formó con un centro delantero, jugadores como Mateo Cassiera permanecieron en el banco durante gran parte del compromiso.

A pesar de haber tenido 4 ó 5 jugadores en el mediocampo, Mineiro no sostuvo la pelota, la perdía constantemente, Boca hacía de las suyas, lo que quería y por cuestiones de definición el ‘Gallo’ no lo empezaba perdiendo desde más temprano. Descuadernado totalmente el equipo de Belo Horizonte. Santiago Ascacibar puso el primero en Barranquilla, después de haber festejado uno que fue bien invalidado.

Para el segundo tiempo Domínguez mandó a la cancha a Ángelo Preciado, Thiago Borbas, e Igor Gomes, sin embargo tampoco tuvieron el impacto necesario para meter en partido a Mineiro. Mucho peor porque Boca Juniors volvió a pegar, en una jugada magistral de Sebastián Villa, vio a Miguel Merentiel entrando en el área y el uruguayo resolvió de primera para volver a derrotar a Éverson.

Descuadernado totalmente, eso puede definir lo que fue Atlético Mineiro en esta final de Copa Sudamericana, en ciertos pasajes del compromiso en Barranquilla también se les notaba a varios jugadores el cansancio, el cuadro brasilero arribó a Colombia con más de 65 partidos a cuestas, adicional a todo lo que rodea la ciudad y su caluroso clima iba a reflejar un desgaste que se vio en la cancha.

Tercera final continental perdida

El equipo que supo brillar con Ronaldinho en su plantilla y que conquistó la Copa Libertadores 2013 contra Olimpia, no vive su mejor actualidad. Después de perder este sábado contra Boca Juniors la Copa Sudamericana 2026, recientemente también cayó contra Botafogo en la Libertadores 2024 y nuevamente la Sudamericana 2025 contra Lanús, y si se le suma el Campeonato Mineiro 2026 ante Cruzeiro confirma una mala racha del ‘Gallo’ con las últimas finales.

Eduardo Domínguez y su segunda Sudamericana perdida

Eduardo Domínguez Huracán 2015/ Vizzor.

Tampoco fue una buena tarde-noche para Eduardo Domínguez en Barranquilla y seguramente Colombia no le traerá muy buenos recuerdos. Es la segunda Copa Sudamericana que pierde el argentino de 48 años, ya que en el 2015 estaba al frente de Huracán, cuando el ‘Globo’ perdió desde los cobros del punto penal ante Independiente Santa Fe en El Campín de Bogotá.

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