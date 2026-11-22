Con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, Boca Juniors derrotó a Atlético Mineiro y levantó el título de la Copa Sudamericana en el Metropolitano.

Merentiel celebrando con Boca Juniors | Reuters.

Boca Juniors volvió a escribir una página importante en su historia internacional. El conjunto argentino se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la gran final disputada en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, el equipo Xeneize se quedó con el trofeo en una noche en la que fue superior a su rival y supo aprovechar sus oportunidades. La fiesta tuvo además protagonismo colombiano, con Sebastián Villa como una de las figuras del compromiso y Álvaro Montero defendiendo el arco del conjunto argentino.

Desde el pitazo inicial, Boca dejó claras sus intenciones. El equipo dirigido por Arruabarrena tomó la iniciativa, se adueñó de la pelota y comenzó a buscar espacios en campo contrario. Atlético Mineiro, por su parte, intentó resistir y encontrar alternativas a través de Kevin Castaño, encargado de darle salida al equipo brasileño. Sin embargo, el dominio argentino fue evidente durante los primeros minutos, con un Sebastián Villa bastante activo por la banda y generando constantes preocupaciones para la defensa rival.

El primer aviso importante llegó al minuto 11, cuando Santiago Ascacíbar encontró el camino hacia el gol, pero su anotación fue invalidada por fuera de lugar. Boca no bajó el ritmo y continuó insistiendo hasta que, al minuto 15, encontró la recompensa. Después de una serie de rebotes dentro del área, el balón le quedó a Ascacíbar, quien esta vez no perdonó y envió la pelota al fondo de la red para establecer el 1-0. El tanto le dio tranquilidad al conjunto argentino y aumentó la presión sobre un Mineiro que no encontraba respuestas futbolísticas.

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Con la ventaja en el marcador, Boca manejó los tiempos del partido y aprovechó los espacios que dejaba su adversario. Villa fue uno de los futbolistas más desequilibrantes, participó en varias aproximaciones ofensivas y estuvo cerca de ampliar la diferencia. Al minuto 39, Di Lollo tuvo una oportunidad clarísima para marcar el segundo, pero el arquero Everson respondió con una gran intervención. Atlético Mineiro, mientras tanto, tuvo enormes dificultades para acercarse al arco de Álvaro Montero, quien prácticamente no fue exigido durante la primera mitad. El descanso llegó con un balance que reflejaba la superioridad Xeneize: 66 % de posesión y siete remates, frente al 34 % y un único disparo del conjunto brasileño.

Final Copa Sudamericana/ Raul ARBOLEDA / AFP.

El panorama no cambió después del descanso. Boca salió decidido a liquidar la final y apenas transcurridos dos minutos de la segunda parte encontró el segundo gol. Miguel Merentiel apareció para aprovechar una nueva oportunidad y poner el 2-0, un resultado que comenzó a encaminar definitivamente la celebración argentina en Barranquilla. Atlético Mineiro intentó reaccionar con modificaciones desde el banquillo, pero los ingresos de Ángelo Preciado, Thiago Borbas e Igor Gomes no consiguieron transformar el desarrollo del compromiso. El equipo brasileño seguía sin encontrar claridad para superar el orden defensivo de su rival.

Con el marcador a su favor, Boca empezó a administrar la ventaja y encontró en Sebastián Villa una de sus principales armas para seguir haciendo daño. El colombiano tuvo una actuación destacada, encaró, generó espacios y estuvo cerca de conseguir su propio gol al minuto 69, cuando Everson evitó su anotación. Dos minutos después, el extremo volvió a participar en una acción ofensiva que terminó con Enner Valencia frente al arquero, pero el ecuatoriano tampoco pudo convertir. Mientras tanto, Álvaro Montero respondió cuando fue necesario, especialmente ante los intentos del conjunto brasileño por encontrar alguna oportunidad de descuento.

Los últimos minutos transcurrieron con un Atlético Mineiro sin demasiadas herramientas para cambiar su destino y un Boca Juniors cada vez más cerca de levantar el trofeo. La pelota quieta se convirtió en una de las pocas alternativas del equipo brasileño, pero la defensa argentina y Montero controlaron esas aproximaciones. El pitazo final desató la celebración del conjunto Xeneize, que se impuso 2-0 y conquistó la Copa Sudamericana en territorio colombiano.

Barranquilla fue escenario de una celebración teñida de azul y oro. Boca Juniors levantó un nuevo título internacional, respaldado por una actuación sólida de principio a fin y una superioridad que quedó reflejada en el marcador. Atlético Mineiro, en cambio, se marchó con las manos vacías después de una final en la que nunca consiguió imponer sus condiciones. La fiesta fue argentina en el Metropolitano, con Sebastián Villa como protagonista y Álvaro Montero celebrando también una consagración que quedará en la memoria de los hinchas Xeneizes.

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