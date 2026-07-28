Vasco da Gama vs Independiente Medellín, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana

Este partido define a uno de los equipos que están buscando un cupo a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Dónde ver el Vasco da Gama vs DIM por Copa Sudamericana?

Este miércoles 29 de julio se llevará a cabo el partido de vuelta entre Vasco da Gama e Independiente Medellín, el cual será en suelo brasileño y que define a uno de los clasificados a los octavos de final de la Copa Sudamericana.. Recordemos que la ida finalizó en igualdad 2-2 y ahora el ‘Poderoso de la Montaña’ tendrá que buscar el tiquete a esa ronda fuera de casa.

Horario y dónde ver el Vasco da Gama vs Independiente Medellín de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

El partido entre el cuadro brasileño y el colombiano dará inicio a partir de las 5:00 p.m. y se jugará en el estadio Sao Januário. Por otra parte, el encuentro lo podrá seguir a través de la señal televisiva de ESPN y de DirecTv. Vía online las opciones son Disney + y por DGO.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Vasco da Gama vs Independiente Medellín

Así formaría Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Cauan Barros, Tchê Tchê, Adson, Ramon Rique, Carlos Andrés Gómez y Claudio Spinelli. D.T.: Pedro Emanuel.

Así formaría Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Joaquín Varela, Kevin Mantilla, Jhan Mena; Didier Moreno, Halam Loboa, Agustín Martegani; Juan Córdoba, John Montaño y Yony González. D.T.: Amaranto Perea.

Antecedentes y últimos resultados del Vasco da Gama vs Independiente Medellín en la Copa Sudamericana

El único antecedente que hay entre estos dos equipos es precisamente el juego de hace una semana, el cual finalizó por 2-2. De resto, estos clubes no se han enfrentado en ningún otro torneo Conmebol o amistoso.

Pronóstico Copa Sudamericana 2026: ¿Quién es el favorito del Vasco da Gama vs Independiente Medellín según la IA?

Según Gemini, la inteligencia artificial de Google, para este juego de vuelta se espera una postura más propositiva por parte de Vasco. Sin embargo, la IA afirma que el cuadro brasileño también deja espacios importantes atrás cuando sale a atacar en bloque, algo que podría aprovechar el DIM.

Por otra parte, visualiza un Medellín haciendo un bloque medio en defensa y esperando a hacer daño por medio de transiciones rápidas. Gemini pronostica un partido que se puede definir por un marcador cerrado a favor del local o en los penales. Dice que ambos marcarán y que habrá más de 1.5 goles.

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