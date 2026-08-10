El grato recuerdo de Pablo Repetto enfrentando a River Plate: lo eliminó y jugó final de Copa Libertadores

El entrenador uruguayo ya sabe lo que es eliminar al cuadro argentino en doble enfrentamiento en torneos CONMEBOL.

Pablo Repetto Vs River Plate/ Chat GPT – Vizzor.

Independiente Santa Fe venció 2-0 al Boyacá Chicó, en el marco de la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo al comando de Pablo Repetto consiguió sus primeros 3 puntos del rentado local, después de 2 jornadas y quedó listo para enfrentar a River Plate, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Precisamente hablando del timonel uruguayo, tiene un grato recuerdo enfrentando al elenco argentino en octavos de final pero de Copa Libertadores. En la edición del 2016 de la ‘Gloria Eterna’, Repetto dirigía a Independiente Del Valle, en aquella oportunidad el cuadro ecuatoriano venció en el global 2-1 al ‘Millonario’. Dicho equipo también se iba a quitar del camino a Boca Juniors e iba a jugar la final del certamen, donde cayó ante Atlético Nacional.

Partido de ida – 28 de abril del 2016

Así formó Independiente del Valle: Librado Azcona; Luis Caicedo, Arturo Mina, Luis Ayala, Christian Núñez; Junior Sornoza, Jefferson Orejuela, Dixon Arroyo, José Angulo; Bryan Cabezas y Julio Angulo. DT: Pablo Repetto.

Así formó River Plate: Marcelo Barovero; Éder Álvarez Balanta, Jonathan Maidana, Milton Casco, Gabriel Mercado; Andrés D’Alessandro, Nicolás Domingo, Leonardo Ponzio, Iván Alonso; Sebastián Driussi y Camilo Mayada. DT: Marcelo Gallardo.

La revelación de aquella Copa Libertadores dio el golpe en el Estadio Olímpico de Atahualpa ante el vigente campeón del certamen. José Angulo al 64′ y Junior Sornoza con una anotación desde el punto de penal al 90+2′ se quedaban con la victoria y la ventaja en la llave, ahora debían aguantar el resultado en el mítico Monumental de Núñez.

Partido de vuelta – 4 de mayo del 2016

Así formó River Plate: Marcelo Barovero; Éder Álvarez Balanta, Jonathan Maidana, Milton Casco, Gabriel Mercado; Andrés D’Alessandro, Iván Alonso, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández; Rodrigo Mora y Camilo Mayada. DT: Marcelo Gallardo.

Así formó Independiente del Valle: Librado Azcona; Luis Caicedo, Arturo Mina, Luis Ayala, Christian Núñez; Junior Sornoza, Jefferson Orejuela, Dixon Arroyo, José Angulo; Bryan Cabezas y Julio Angulo. DT: Pablo Repetto.

Con cambios en el once titular como Sebastián Driussi y Nicolás Domingo por Ignacio Fernández y Rodrigo Mora, el ‘Muñeco’ Gallardo iba por la remontada en los 90 minutos, para evitar que la revelación de aquella Libertadores hiciera de las suyas en tierras argentinas. Sin embargo ni un Monumental a reventar fue suficiente para que el ‘Millonario’ si quiera igualara el global y forzar la definición desde los penales, ya que un solitario gol de Lucas Alario (79) solamente sirvió para la estadística porque Independiente del Valle daba su primer batacazo en aquella Copa Libertadores.

Pues bien, 10 años después Pablo Repetto y River Plate se vuelven a enfrentar, pero en esta ocasión el entrenador está al frente de Independiente Santa Fe, club en el que espera repetir la hazaña y por qué no soñar con disputar la final. La llave iniciará en Bogotá este miércoles 12 de agosto, el compromiso de vuelta será el 19 del mes en curos en Buenos Aires. Uno de los duelos más atractivos de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Lea también: