La postura de Mixco con el error de Comunicaciones por alineación indebida

Kevin Moscoso habló sobre el caso y anticipó qué esperan que suceda.

Mixco ganaría los puntos en el escritorio | Facebook Mixco

En Deportivo Mixco tienen clara su postura después de la polémica que marcó el empate 1-1 frente a Comunicaciones por el Torneo Apertura 2026. Mientras se espera la resolución del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional por la utilización de seis extranjeros de manera simultánea por parte de los cremas, Kevin Moscoso aseguró que las reglas deben cumplirse y considera que los tres puntos terminarán quedándose con el conjunto chicharronero.

El guardameta de Mixco habló después del encuentro disputado en el estadio Santo Domingo de Guzmán y fue contundente cuando fue consultado sobre el error cometido por el cuerpo técnico que encabezó de manera interina Kevin García.

¿Qué dijo Kevin Moscoso sobre el error de Comunicaciones?

“Esto es futbol, hay reglas y se respetan. Por ahí ellos se equivocaron”, expresó Moscoso, dejando clara la posición desde el camerino de Mixco ante una situación que ahora deberá resolverse fuera del terreno de juego. El portero incluso manifestó su convencimiento respecto de lo que sucederá con el resultado. “Al final, como digo, ellos no respetaron las reglas y serán tres puntos para nosotros”, agregó en declaraciones extraídas por Guatefutbol.com

MÁS INFORMACIÓN: El FVS vuelve a ser protagonista en el empate entre Mixco y Comunicaciones

La declaración llega mientras se espera el pronunciamiento oficial del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, que será el encargado de determinar las consecuencias de la alineación indebida. Por ese motivo, aunque en Mixco esperan quedarse con la victoria, el 3-0 todavía no debe considerarse oficial hasta que exista una resolución.

En Mixco querían ganarle a Comunicaciones dentro de la cancha

Más allá de la expectativa por recibir los tres puntos, Moscoso dejó en claro que el plantel no terminó conforme con lo sucedido futbolísticamente. Los chicharroneros estuvieron muy cerca de conseguir la victoria, pero Comunicaciones encontró el empate 1-1 mediante un penal de Karel Espino en el minuto 90+4.

“A nosotros nos queda la sensación de que pudimos haber ganado dentro del campo”, reconoció el guardameta. De esta manera, Mixco separa las dos cuestiones: lamenta haber dejado escapar el triunfo durante el partido, pero considera que el reglamento debe aplicarse ante el error cometido por su rival.

Ahora el conjunto mixqueño deberá esperar la decisión de las autoridades. Para Kevin Moscoso no existen demasiadas dudas sobre cuál debería ser el desenlace: Comunicaciones incumplió una regla y los tres puntos deberían terminar en poder de Mixco.

Te puede interesar –