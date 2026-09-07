Isack Hadjar se pierde su tercer GP seguido; Lawson seguirá en Red Bull para el estreno de Madrid

El francés todavía no está listo para volver tras su lesión de muñeca; Liam Lawson seguirá con Verstappen y Tsunoda continuará en Racing Bulls

El francés se mantiene fuera por lesión | RONALDO SCHEMIDT / AFP

Isack Hadjar no estará en el Gran Premio de España 2026 y se perderá su tercera carrera consecutiva de Fórmula 1 debido a la fractura de muñeca que sufrió durante el receso de verano. Red Bull confirmó que el francés todavía no está en condiciones de regresar al monoplaza, por lo que tampoco podrá competir esta semana en Madrid.

El campeonato estrenará el nuevo circuito de la capital española, el Madring, que recibirá por primera vez una carrera de Fórmula 1. El piloto ya se había perdido los Grandes Premios de Países Bajos, en Zandvoort, e Italia, en Monza, y ahora tendrá que esperar un poco más para volver a competir.

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Ante esta situación, Liam Lawson continuará al volante del segundo Red Bull y volverá a acompañar a Max Verstappen. El neozelandés tomó el lugar de Hadjar desde Zandvoort, donde terminó en la séptima posición, mientras que en Monza fue 14º, después de un fin de semana condicionado por una penalización relacionada con la unidad de potencia y daños durante la carrera.

“La decisión se ha tomado mientras la recuperación de Isack continúa progresando positivamente. Aunque todavía no está listo para regresar al cockpit, estará en Madrid apoyando al equipo”, informó la escudería.

El equipo agregó que espera contar nuevamente con Hadjar en un futuro cercano. “Todos en Oracle Red Bull Racing esperamos darle la bienvenida a Isack de nuevo detrás del volante muy pronto”, añadió en su comunicado. Por ahora, el francés estará presente en el paddock durante el fin de semana español, pero únicamente acompañando al equipo.

El movimiento también permitirá que Yuki Tsunoda dispute su tercera carrera consecutiva con Racing Bulls, nuevamente como compañero de Arvid Lindblad. El japonés regresó a competir con la escudería en Países Bajos y consiguió en Monza su primer punto de la temporada al finalizar en la décima posición.

Hadjar deberá continuar con su recuperación antes de definir cuándo podrá regresar, con el Gran Premio de Azerbaiyán como la siguiente oportunidad dentro del calendario.

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