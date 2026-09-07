Por rendimiento: así cambia la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

La conversión a porcentajes permite ver la realidad de desempeños en medio de la gran cantidad de partidos aplazados.

Maximiliano Lovera y Daniel Ruiz. – Vizzor Image.

Aunque el desorden en el calendario es un aspecto al que el fútbol colombiano ya se acostumbró desde hace años, esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II tiene ese problema agravado. El terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto obligó a postergar varios partidos. El cronograma está mostrando la jornada 9, pero la realidad es que la mayoría de equipos tienen bastante terreno por delante para ponerse al día.

En este punto y con la diferencia de partidos jugados entre los distintos cuadros, se hace complicado analizar la actualidad verdadera de cada uno si solamente se mira la tabla de posiciones con el puntaje obtenido. En cambio, algo que sí puede dar luces reales es a través de la clasificación ordenada por rendimiento con lo que cada escuadra haya podido disputar hasta el momento.

Para lograr este ejercicio, la metodología que resulta más cómoda para el entendimiento común apunta a obtener un porcentaje. Se llega a ello haciendo una regla de tres con los puntos obtenidos y el puntaje total posible para cada equipo. Más adelante se verá de forma completa, pero, de entrada, hay que decir que no se ven enormes diferencias entre las posiciones por puntos y las de rendimiento.

Eso sí, hay algo bien importante y tiene que ver con el objetivo que se tiene en esta primera fase del campeonato liguero. La meta es estar dentro de los ocho primeros equipos para conseguir el cupo a los cuadrangulares finales. Además, es bien conocido que los dos mejores al final de las 19 jornadas obtendrán la ventaja deportiva contra cualquier rival de su grupo en la siguiente instancia en caso de empate en puntos.

Los casos que mayor variación muestran son los de Millonarios y Águilas Doradas. Aunque, al hablar de puntaje, el Embajador es quinto y el equipo antioqueño está octavo, el panorama por rendimiento los hace intercambiar posiciones. Sin dudas, ese dato se convierte en una alerta absoluta para el cuadro albiazul, que tendrá que empezar a marchar mejor bajo el mando de Alberto Gamero.

El más beneficiado al hacer la conversión a porcentajes es Santa Fe. El Cardenal es el único cuyo puntaje lo tiene por fuera del grupo de preferencia (9°), pero que su rendimientolo pone parcialmente dentro de los clasificados (7°). Algo interesante con la campaña de Independiente Medellín es que tiene dos partidos jugados menos que América de Cali, pero la relatividad de puntos lo pone con el mismo desempeño. Es un arma de doble filo que podría elevarlo o hundirlo en la disputa por el liderato

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Tabla de posiciones por rendimiento

* Con datos actualizados en la mañana del lunes 7 de septiembre de 2026.

Posición por rendimiento Posición por puntaje Equipo Puntos Partidos jugados Rendimiento (%) 1 1 América de Cali 20 8 83,33 2 2 Independiente Medellín 15 6 83,33 3 4 Atlético Nacional 12 5 80,00 4 3 Deportes Tolima 13 6 72,22 5 8 Águilas Doradas 10 6 55,56 6 9 Atlético Bucaramanga 10 6 55,56 7 6 Llaneros 11 7 52,38 8 5 Millonarios 12 8 50,00 9 7 Santa Fe 10 7 47,62 10 12 Deportivo Cali 8 6 44,44 11 10 Once Caldas 9 7 42,86 12 11 Cúcuta Deportivo 9 8 37,50 13 13 Internacional de Bogotá 8 8 33,33 14 15 Deportivo Pereira 6 6 33,33 15 14 Fortaleza 7 8 29,17 16 16 Jaguares 6 7 28,57 17 17 Boyacá Chicó 5 6 27,78 18 18 Junior 3 6 16,67 19 20 Alianza 2 7 9,52 20 19 Deportivo Pasto 2 8 8,33

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