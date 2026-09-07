Faryd Mondragón desmiente que vaya a ser asistente técnico de Millonarios: “A mí me da risa”

El exfutbolista y actual comentarista le restó importancia al rumor que corrió durante los últimos días sobre el proyecto de Alberto Gamero.

Faryd Mondragón. – Halil Sagirkaya, Anadolu, vía AFP.

En medio del regreso de Alberto Gamero a la dirección técnica de Millonarios, uno de los temas que más generaba expectativa era la conformación de su cuerpo de colaboradores. Hace unos días, el periodista Guillermo Arango publicó una información en la que indicaba que el exfutbolista y actual comentarista en medios de comunicación Faryd Mondragón era gran opcionado para ser asistente técnico del cuadro albiazul. Pues eso ha quedado totalmente descartado.

Durante la conferencia de prensa después del empate 1-1 frente a Deportivo Pereira en Cali del domingo, Gamero ya indicaba que tenía una amistad con el exguardameta, pero no lo veía como una posibilidad real en este momento. Tan solo horas después, Mondragón se ha pronunciado al respecto y no solo ha dejado sin suelo una posible llegada al Embajador, sino que le restó importancia a los rumores.

Fue durante el programa Planeta Fútbol de Win Sports de este lunes que el exportero respondió al aire a la consulta del periodista Carlos Antonio Vélez: “A mí me da risa porque se mueve todo muy rápido y se riega una plaga que no le da tiempo de nada a uno. El profe Gamero lo manifestó ayer, que hay una amistad muy cercana y que aumentó con su paso por el Deportivo Cali. Voy a hacer público que, cuando el profe César Farías me invitó a su proyecto en Junior, fue porque no se llegó a un acuerdo”.

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No obstante, reconoció que llegar a Millonarios en un futuro es algo que le gustaría: “Ser parte de un proyecto como el de Millonarios me seduce, pero será cuando los planetas se alineen. En este caso, yo no conozco al señor Serpa ni al señor Camacho. No hablé con nadie de Millonarios. El profe sí me manifestó en el pasado que le gustaría que yo estuviera en su cuerpo técnico, pero esta no fue la oportunidad. Cuando vaya a suceder, lo contaré”.

Lo más extraño de todo este asunto es que todos los protagonistas del cruce de información trabajan en la misma empresa. Arango, Mondragón y Vélez hacen parte del grupo de comentaristas del citado canal en distintos espacios y han llegado a compartir exactamente en el mismo programa donde hoy se desmiente todo. Entonces surge la pregunta: ¿por qué no se contrastó antes con tanta cercanía?

En lo que tiene que ver puntualmente con el nombramiento, Alberto Gamero ha manifestado que tiene un perfil bien definido del asistente que quiere a su lado, considerando la trayectoria por la Selección Colombia como un elemento clave. Aunque todavía no hay confirmación sobre la persona que llegará al banquillo, el mismo estratega ha dicho que tiene tres nombres en su baraja de opciones y que espera confirmarlo antes del martes.

Con el apretado calendario que hay en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, Millonarios va a tener muchos partidos seguidos. Lo que viene será recibir a Deportivo Cali por la jornada 5 del campeonato el próximo jueves, 10 de septiembre. El Embajador suma 12 puntos de 24 posibles, ubicando su rendimiento justo en la mitad y apuntándole a la clasificación a cuadrangulares después de dos semestres de ausencia.

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