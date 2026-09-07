Patriots vs Seahawks en vivo, kickoff de la NFL 2026: fecha, horario y dónde ver el partido inicial

La NFL regresa con una revancha inmediata del Super Bowl: Patriots y Seahawks vuelven a verse las caras para abrir la temporada 2026

New England Patriots vs Seattle Seahawks, en vivo online | Claro Sports

La NFL está de regreso. Después de siete meses de espera, la temporada 2026 comienza con una revancha inmediata del Super Bowl entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, que volverán a verse las caras para abrir oficialmente una nueva campaña.

Seattle llega como campeón defensor después de conquistar el segundo Vince Lombardi de su historia ante New England. Ahora, frente a su gente en el Lumen Field, comenzarán la defensa de la corona ante el mismo rival al que dejaron con las manos vacías el pasado mes de febrero.

Del otro lado, los Patriots regresan con Drake Maye al frente, varias caras nuevas y la misión de cobrar revancha desde la primera semana. El kickoff tendrá además un ingrediente poco habitual: la NFL arrancará en miércoles por primera vez desde 2012.

¿Cuándo y a qué hora es el kickoff de la NFL 2026? Patriots vs Seahawks en vivo

Los Patriots y los Seahawks se volverán a ver las caras este miércoles 9 de septiembre en el Lumen Field de Seattle. La patada inicial de la temporada 2026 de la NFL está programada para las 18:20 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro contará con diferentes opciones para seguirlo en México. Canal 5 tendrá la señal por televisión abierta, mientras que ESPN ofrecerá el partido por televisión de paga; en streaming estará disponible a través de Disney+ y ViX+, además de NFL Game Pass mediante suscripción.

El pasado 8 de febrero, los mismos dos equipos se enfrentaron en el Super Bowl, donde los Seahawks aseguraron el segundo campeonato de su historia. Con una defensa imparable, que dejó sin puntos a sus rivales durante los primeros tres cuartos, y una actuación bestial de Kenneth Walker, quien corrió para 135 yardas, Seattle consiguió su revancha ante los Pats y ahora comienza la defensa de su corona ante el equipo que derrotó por el Lombardi.

¿Por qué la temporada 2026 de la NFL comenzará en miércoles?

Por primera vez desde 2012, la temporada de la NFL no comenzará con un partido de jueves por la noche. La razón detrás de este ajuste es el encuentro entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams, que llevará a la liga por primera vez a territorio australiano.

El juego en Melbourne está programado para el viernes por la mañana, pero debido a la diferencia de horario será jueves por la noche en Estados Unidos. Para evitar un empalme entre ambos encuentros y darle a los equipos que viajarán el mayor tiempo posible para regresar y recuperarse, la NFL decidió adelantar la revancha del último Super Bowl al miércoles por la noche.

La última vez que una temporada comenzó un miércoles fue hace 14 años. En aquella ocasión, un discurso de Barack Obama provocó un ajuste similar en el calendario y obligó a la liga a modificar el tradicional partido inaugural.

¿Cómo llegan los Seahawks y Patriots al juego inicial de la NFL 2026?

Los Patriots comienzan una nueva temporada con las expectativas por las nubes después de regresar al Super Bowl en la campaña anterior. En su segundo año, Drake Maye, acompañado por Mike Vrabel, encabezó una temporada que devolvió a New England a la pelea por el campeonato, aunque el equipo se quedó a las puertas de conquistar el primer trofeo Lombardi de la era post-Brady.

De cara a la nueva campaña, New England atacó varias de sus principales necesidades y reforzó las armas alrededor de su mariscal de campo. El movimiento de mayor impacto fue la llegada de A.J. Brown, receptor estrella procedente de Philadelphia, quien se unirá a Romeo Doubs, incorporado en la agencia libre, para formar un renovado cuerpo de receptores.

En el Draft, el objetivo principal fue proteger a Maye y apostaron por Caleb Lomu, tackle de Utah, para fortalecer una línea ofensiva que también tendrá nuevas caras como Alijah Vera-Tucker. Después de quedarse tan cerca del campeonato, New England procuró darle todavía más herramientas a su quarterback para intentar terminar el trabajo.

Seattle, por su parte, comienza la temporada con hambre de bicampeonato después de dominar los Playoffs de 2025 bajo el mando de Mike Macdonald y una venta récord. La fuerte apuesta realizada el año pasado, colocando a Sam Darnold como quarterback y confiando en un grupo joven de playmakers, terminó entregándole a la franquicia el segundo campeonato de su historia.

Los Seahawks priorizaron mantener la base que los llevó al título y aseguraron extensiones millonarias para piezas fundamentales como Jaxon Smith-Njigba, Devon Witherspoon y Charles Cross.

Las principales dudas están en las piezas que ya no forman parte del proyecto. Klint Kubiak dejó la coordinación ofensiva para convertirse en nuevo entrenador en jefe de los Raiders y su lugar será ocupado por Brian Fleury, mientras que Seattle también perdió al MVP del Super Bowl, Kenneth Walker, ahora jugador de los Kansas City Chiefs. El campeón tendrá que demostrar que puede mantener el mismo nivel sin dos protagonistas importantes de su ofensiva.

Te puede interesar