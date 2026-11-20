Los problemas defensivos, la falta de contundencia y la presión del Arsenal ponen a prueba a los Citizens antes de recibir al Fulham

Los sky blues suman tres derrotas consecutivas en Premier League | Claro Sports

El Manchester City atraviesa su primera crisis deportiva de la era Enzo Meresca. Después de encadenar siete victorias consecutivas en la Premier League, el conjunto dirigido por el técnico italiano sufrió tres derrotas seguidas ante Aston Villa, Brighton y Nottingham Forest, una racha que permitió que el Arsenal ampliara su ventaja en la pelea por el campeonato.

El equipo llegó al parón internacional con 21 puntos de 30 posibles, ubicado en la tercera posición y a seis unidades de los norlondinenses. El City ha recibido 13 goles en diez jornadas, su peor registro defensivo a estas alturas de una temporada desde la campaña 2008/09.

Según el análisis de Jonathan Wilson en The Guardian, hay que remontarse al Sheffield Wednesday de la temporada 1904/05 para encontrar un equipo de la máxima categoría inglesa que encadenara siete triunfos seguidos al comienzo de su campaña y posteriormente tres derrotas consecutivas.

Las tres derrotas de los sky blues

El retroceso comenzó el 24 de octubre con una derrota por 2-1 ante Aston Villa. Una semana después, Brighton se impuso por 1-0 en el Etihad Stadium, mientras que Nottingham Forest profundizó la crisis con un triunfo por 3-1 el 7 de noviembre. Los tres rivales encontraron diferentes maneras de castigar los errores defensivos del City, a pesar de que el equipo de Maresca tuvo más posesión y generó oportunidades.

Claro Sports

Durante la racha de victorias ya existían señales de vulnerabilidad. Sunderland consiguió marcarle tres goles y el Ipswich anotó dos en un encuentro que los Citizens terminaron ganando por 3-2. La capacidad ofensiva había permitido compensar deficiencias defensivas que quedaron expuestas cuando disminuyó la efectividad frente a la portería.

Ahora, con el Fulham como primer rival después de la fecha FIFA y una visita al Arsenal programada para el 29 de noviembre, el margen de error comienza a reducirse. El City necesita recuperar puntos, pero también resolver los problemas estructurales que han permitido a sus adversarios aprovechar cada vez mejor los espacios que deja durante los partidos.

Una defensa expuesta: los problemas estructurales de Enzo Maresca

El principal problema del Manchester City está relacionado con la manera en que se organiza cuando tiene el balón y, especialmente, con su respuesta después de perderlo. El sistema de Maresca busca acumular futbolistas en campo contrario, mantener una línea defensiva adelantada y recuperar rápidamente la posesión mediante presión inmediata.

Esta estructura necesita que los centrocampistas protejan el espacio situado delante de los centrales y que los futbolistas ofensivos participen en la recuperación. Cuando la presión falla, los defensores quedan expuestos a carreras largas y situaciones de inferioridad ante adversarios que atacan directamente hacia la portería.

Claro Sports

Aston Villa, Brighton y Nottingham Forest aprovecharon esta característica mediante planteamientos que priorizaron la organización defensiva sobre el dominio de la pelota. Los tres terminaron con menos del 40% de posesión y encontraron oportunidades para sorprender al City después de sus pérdidas, atacando los espacios de forma vertical.

El desequilibrio en medio campo

Elliot Anderson ha asumido buena parte de las responsabilidades defensivas ante la ausencia de Rodri, pero el sistema le exige cubrir demasiado terreno sin un acompañante permanente. Mientras Anderson participa en la construcción y debe reaccionar a las pérdidas, Enzo Fernández ocupa posiciones mucho más adelantadas, cerca de Rayan Cherki y de los atacantes.

Maresca busca aprovechar la llegada del argentino al área y su capacidad para intervenir cerca de Haaland. Sin embargo, al utilizarlo como un segundo mediapunta y no como compañero habitual de Anderson, el equipo pierde presencia en la base del mediocampo para reaccionar a los contragolpes.

Esta distribución provoca otro efecto: Cherki debe retrasarse en determinados momentos para ofrecer líneas de pase y evitar que Anderson quede aislado. Así, el City reduce la presencia de uno de sus futbolistas más creativos en los espacios donde puede generar mayor peligro.

Los errores en la salida

A este desequilibrio colectivo se suman errores individuales que han tenido consecuencias inmediatas.

Contra Aston Villa, Marc Guéhi perdió el control del balón durante la salida y John McGinn aprovechó la acción para habilitar a Nicolas Jackson, quien abrió el marcador al minuto 6. Ante Brighton, Matheus Nunes falló al intentar despejar un centro dentro del área y Yasin Ayari aprovechó la pelota suelta para marcar al minuto 11.

Frente al Nottingham Forest, Joško Gvardiol perdió la posesión ante Jair Cunha, quien abrió el marcador al minuto 6. Posteriormente, Delap encontró un amplio espacio entre Rubén Dias y Guéhi para marcar el segundo. El delantero volvió a aprovechar una transición al minuto 73, cuando Forest recuperó la pelota y encontró nuevamente a la defensa adelantada.

Los tres encuentros comparten un factor: Manchester City recibió el primer gol antes del minuto 12. Esto modificó el desarrollo de los partidos y permitió a los adversarios defender con mayor profundidad, reducir los espacios para Haaland y esperar nuevas oportunidades al contragolpe.

Mucha generación, poca efectividad: los números que explican la crisis y la dependencia de Haaland

El Manchester City no ha perdido su capacidad para generar ocasiones, pero los resultados recientes muestran una diferencia considerable entre su producción ofensiva y los goles que consigue convertir.

Durante las tres derrotas consecutivas, los Citizens registraron aproximadamente 4.99 goles esperados (xG). Sin embargo, solamente anotaron dos tantos. Sus rivales, por el contrario, generaron alrededor de 2.76 xG y consiguieron seis goles.

Claro Sports

La diferencia es significativa: Manchester City convirtió cerca del 40% de los goles que sugería la calidad de sus oportunidades, mientras que sus adversarios marcaron más del doble de sus goles esperados. Ante Aston Villa, el City terminó con alrededor del 62% de posesión y una ventaja de 15 disparos contra ocho. Pese al dominio territorial, perdió por 2-1.

La situación fue más evidente contra Brighton, cuando registró 62.4% de posesión, 21 remates y seis disparos a portería, mientras su rival solamente realizó siete intentos. En Nottingham, el City alcanzó el 78% de posesión. Sin embargo, los locales convirtieron tres goles y dejaron sin respuesta a un equipo que solamente consiguió descontar por medio de Cherki.

La dependencia en Erling Haaland

Esta falta de efectividad está directamente relacionada con la dependencia de Erling Haaland. El delantero noruego suma nueve goles en diez encuentros de Premier League y continúa como principal referencia ofensiva del Manchester City, pero su producción ha disminuido durante la mala racha.

Haaland había marcado ocho goles durante las siete victorias consecutivas, un promedio de 1.14 por encuentro. En las tres derrotas posteriores solamente convirtió uno.

Una parte importante del problema está en las condiciones que encuentra para finalizar. El noruego suele ser especialmente peligroso cuando puede atacar la espalda de los defensores, recibir pases verticales o rematar dentro del área con pocos contactos. Sin embargo, los goles tempraneros recibidos por el City han permitido a sus adversarios retrasar líneas y proteger el espacio detrás de los centrales.

¿Puedes nombrar a los máximos goleadores en la historia del Manchester City?

TOP 10 Terminar partida Los máximos goleadores del Manchester City en la Premier League (1992-2026) ¿Cómo jugar? Descubre los diez máximos goleadores del Manchester City en la Premier League. Escribe sus nombres y completa la clasificación antes de quedarte sin vidas. Diez respuestas: descubre los diez futbolistas ocultos. Cinco vidas: cada respuesta incorrecta nueva te quita un corazón. Sin reloj: tienes todo el tiempo que necesites. Escribe y envía: acepta nombres, apellidos y apodos reconocidos. Las tildes no son necesarias. Diez puntos por acierto: al completar el TOP 10, ganas 5 puntos extra por cada vida restante. Máximo: 125 puntos. Sin castigo por repetir: los intentos repetidos no cuestan vidas adicionales. Revisa tu resultado: al terminar, podrás consultar la clasificación y compartir tus aciertos. JUGAR Mis resultados Los máximos goleadores del Manchester City en la Premier League (1992-2026) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 1 Argentina 2 Noruega 3 Inglaterra 4 Bélgica 5 Inglaterra 6 Costa de Marfil 7 España 8 Argentina 9 Brasil 10 Bosnia y Herzegovina Enviar Los máximos goleadores del Manchester City en la Premier League (1992-2026) Resultado del desafío 0 puntos Compartir resultado Copiar resultado Consultar clasificación Mis resultados Clasificación Volver Los máximos goleadores del Manchester City en la Premier League (1992-2026) Revelar respuestas Mis resultados Volver Ver más No fue posible iniciar el juego. Comprueba si WordPress ha modificado el código al publicarlo.

Cherki, Phil Foden, Jérémy Doku y los centrocampistas que llegan desde segunda línea deben aumentar su aportación para evitar que el City dependa de la capacidad individual del noruego.

El desafío no consiste únicamente en recuperar los goles de Haaland. También implica diversificar las situaciones de remate y mejorar la contundencia de un equipo que, incluso cuando genera ocasiones suficientes, está perdiendo partidos por su incapacidad para convertirlas y por la elevada efectividad de sus rivales.

Fulham, el próximo rival: una recuperación que representa otra prueba para el City

Manchester City regresará a la Premier League el sábado 21 de noviembre, cuando reciba al Fulham en el Etihad Stadium. El encuentro será la primera oportunidad de Maresca para demostrar que el parón internacional permitió corregir algunas de las deficiencias que provocaron las tres derrotas consecutivas.

El rival llega en una dinámica opuesta. Después de un comienzo complicado, Fulham ha conseguido estabilizar sus resultados y acumula cuatro encuentros consecutivos sin perder en el campeonato.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa suma diez puntos después de diez jornadas, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Ha marcado diez goles y recibido doce, números que todavía reflejan sus dificultades, pero que contrastan con su reciente mejoría.

Los resultados muestran un equipo que ha mejorado su capacidad para competir en partidos cerrados. Durante sus cuatro encuentros recientes recibió solamente dos goles, un registro que puede representar un obstáculo para un City que ha tenido problemas para convertir su superioridad ofensiva en anotaciones.

Los 114 cargos financieros: otro frente abierto para el Manchester City

Mientras el equipo intenta recuperar su rendimiento deportivo, Manchester City continúa enfrentando las consecuencias del proceso disciplinario iniciado por la Premier League por presuntas irregularidades financieras durante administraciones anteriores.

El caso, conocido originalmente por los 115 cargos atribuidos al club, está relacionado con la información financiera presentada a la liga, acuerdos comerciales, remuneraciones y el cumplimiento de las normas económicas de la competición durante varios años.

El 29 de septiembre de 2026 se conoció una resolución de una comisión independiente que encontró acreditadas 114 de las 115 infracciones contabilizadas en el procedimiento. El City rechazó el fallo y presentó una apelación a principios de octubre, cuestionando las conclusiones alcanzadas.

Hasta el 14 de noviembre no se ha anunciado una sanción definitiva. El proceso continúa abierto y las posibles consecuencias dependerán tanto de la resolución del recurso como de las decisiones posteriores sobre las medidas disciplinarias correspondientes.

¿Qué debe corregir Maresca para recuperar al Manchester City?

El regreso de la fecha FIFA ofrece a Enzo Maresca una oportunidad para ajustar el funcionamiento del Manchester City sin necesidad de abandonar su propuesta de juego. El equipo conserva la capacidad para dominar la posesión y generar ocasiones, pero necesita mejorar su organización defensiva y reducir los errores que han condicionado sus últimos encuentros.

El Manchester City todavía dispone de recursos para competir por la Premier League, pero el margen de error se ha reducido. Arsenal ha aprovechado sus tropiezos para construir una ventaja de seis puntos y el calendario presenta dos compromisos que pueden resultar determinantes: Fulham, el 21 de noviembre, y el enfrentamiento directo ante los Gunners, el 29.

La respuesta de Maresca deberá ir más allá de recuperar una victoria. El City necesita demostrar que puede sostener su dominio ofensivo sin quedar expuesto cada vez que pierde la pelota, proteger mejor su portería y recuperar una distribución del ataque que no dependa exclusivamente de Haaland. De lo contrario, la mala racha podría convertirse en un problema mucho mayor para sus aspiraciones al título.