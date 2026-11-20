Los futbolistas de la ‘tricolor’ se reintegran a sus equipos para afrontar el cierre de año en sus respectivas ligas.

Jhon Lucumí jugando con Juventus | REUTERS/Jennifer Lorenzini

Llega un nuevo fin de semana y junto a él la actividad a nivel de clubes para los jugadores de la Selección Colombia. Tras lo que fue la fecha FIFA de noviembre, los futbolistas se reincorporan de nuevo a sus respectivos equipos para afrontar el cierre de año en las distintas ligas del mundo. Es por eso que les informamos sobre el día y hora en la que salen a la cancha para sus distintos compromisos.

Arqueros

Aldaír Quintana: con Independiente del Valle, recibe a Macará por Liga EcuaBet | viernes, 20 de noviembre, 12:00 p.m.

con Independiente del Valle, recibe a Macará por Liga EcuaBet | viernes, 20 de noviembre, 12:00 p.m. Camilo Vargas: con Atlas, visita a Juárez por Liga MX | viernes, 20 de noviembre, 10:00 p.m.

con Atlas, visita a Juárez por Liga MX | viernes, 20 de noviembre, 10:00 p.m. Devis Vásquez: con la Roma, visita a Parma por Serie A | sábado, 21 de noviembre, 12:00 p.m.

Defensas

Juan Arizala: con Udinese, visita a Bolonia por Serie A | domingo, 22 de noviembre, 9:00 a.m.

con Udinese, visita a Bolonia por Serie A | domingo, 22 de noviembre, 9:00 a.m. Dávinson Sánchez: con Galatasaray, recibe a Samsunspor por la Super Lig | sábado, 21 de noviembre, 8:00 a.m.

con Galatasaray, recibe a Samsunspor por la Super Lig | sábado, 21 de noviembre, 8:00 a.m. Daniel Muñoz: con Nottingham Forest, visita a Bournemouth por Premier League | sábado, 21 de noviembre, 10:00 a.m.

con Nottingham Forest, visita a Bournemouth por Premier League | sábado, 21 de noviembre, 10:00 a.m. Édier Ocampo: con Vancouver Whitecaps, recibe a Real Salt Lake por la MLS | domingo, 22 de noviembre, 8:30 p.m.

con Vancouver Whitecaps, recibe a Real Salt Lake por la MLS | domingo, 22 de noviembre, 8:30 p.m. Jhon Lucumí: con Juventus, visita a Venezia por la Serie A | domingo, 22 de noviembre, 6:30 a.m.

con Juventus, visita a Venezia por la Serie A | domingo, 22 de noviembre, 6:30 a.m. Kevin Andrade: con Zenit, visita a Rubin Kazan por Liga Premier | sábado, 21 de noviembre, 9:30 a.m.

con Zenit, visita a Rubin Kazan por Liga Premier | sábado, 21 de noviembre, 9:30 a.m. Juan David Cabal: con Juventus, visita a Venezia por la Serie A | domingo, 22 de noviembre, 6:30 a.m.

con Juventus, visita a Venezia por la Serie A | domingo, 22 de noviembre, 6:30 a.m. Samuel Velásquez: con Atlético Nacional, visita a Once Caldas por Liga BetPlay Dimayor | sábado, 21 de noviembre, 8:15 p.m.

Volantes

Daniel Arcila: con León, visita a Santos Laguna por Liga MX | sábado, 21 de noviembre, 6:00 p.m.

con León, visita a Santos Laguna por Liga MX | sábado, 21 de noviembre, 6:00 p.m. Gustavo Puerta: se lesionó y es baja en Olympiacos.

Jhon Arias: con Palmeiras, recibe a Flamengo por el Brasileirao | sábado, 21 de noviembre, 2:30 p.m.

con Palmeiras, recibe a Flamengo por el Brasileirao | sábado, 21 de noviembre, 2:30 p.m. Jhon Solís: con Birmingham, visita a Stoke por el Championship | sábado, 21 de noviembre, 10:00 a.m.

con Birmingham, visita a Stoke por el Championship | sábado, 21 de noviembre, 10:00 a.m. Juan Manuel Rengifo: con Atlético Nacional, visita a Once Caldas por Liga BetPlay Dimayor | sábado, 21 de noviembre, 8:15 p.m.

con Atlético Nacional, visita a Once Caldas por Liga BetPlay Dimayor | sábado, 21 de noviembre, 8:15 p.m. Nelson Deossa: con Real Betis, visita al Sevilla por LaLiga | sábado, 21 de noviembre, 12:30 p.m.

con Real Betis, visita al Sevilla por LaLiga | sábado, 21 de noviembre, 12:30 p.m. Matías Orozco: con Castellón, recibe a Eldense por la Segunda División de LaLiga | sábado, 21 de noviembre, 12:30 p.m.

con Castellón, recibe a Eldense por la Segunda División de LaLiga | sábado, 21 de noviembre, 12:30 p.m. Jéfferson Lerma: con Crystal Palace, visita a Coventry por Premier League | sábado, 21 de noviembre, 10:00 a.m.

con Crystal Palace, visita a Coventry por Premier League | sábado, 21 de noviembre, 10:00 a.m. Yáser Asprilla: con Girona, recibe a Eibar por la Segunda División de LaLiga | domingo, 22 de noviembre, 12:30 p.m.

Atacantes

Camilo Durán: con Celtic, recibe a St. Mirren por la Scottish Premiership | sábado, 21 de noviembre, 10:00 a.m.

con Celtic, recibe a St. Mirren por la Scottish Premiership | sábado, 21 de noviembre, 10:00 a.m. Camilo Mena: con Korona Kielve, visita al Piast por la Ekstrakasa de Polonia | viernes, 20 de noviembre, 12:00 p.m.

con Korona Kielve, visita al Piast por la Ekstrakasa de Polonia | viernes, 20 de noviembre, 12:00 p.m. Jáminton Campaz: sufrió una lesión en la concentración con la Selección Colombia.

sufrió una lesión en la concentración con la Selección Colombia. Óscar Cortés: con Huracán, visita a Instituto por la Liga Profesional de Argentina | domingo, 22 de noviembre, 8:00 p.m.

con Huracán, visita a Instituto por la Liga Profesional de Argentina | domingo, 22 de noviembre, 8:00 p.m. Daniel Mosquera: con Hellas Verona, recibe a Cesena por Serie B | viernes, 20 de noviembre, 2:30 p.m.

con Hellas Verona, recibe a Cesena por Serie B | viernes, 20 de noviembre, 2:30 p.m. Luis Javier Suárez: con Sporting de Portugal, recibe a Uniao Da Serra por la Primeira Liga | sábado, 21 de noviembre, 1:00 p.m.

con Sporting de Portugal, recibe a Uniao Da Serra por la Primeira Liga | sábado, 21 de noviembre, 1:00 p.m. Óscar Perea: con América de México, visita a Tigres UANL por Liga MX | sábado, 21 de noviembre, 10:00 p.m.

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