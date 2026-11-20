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Guastatoya Comunicaciones, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya recibe a Comunicaciones por la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo clave para la clasificación a la fase final. El Pecho Amarillo busca recuperarse de la goleada que sufrió en Quetzaltenango, mientras que los Cremas llegan con tres victorias consecutivas y necesitan seguir sumando para acercarse a los primeros seis. Aquí te contamos a qué hora se juega y dónde ver el partido en vivo.

Guastatoya ocupa el quinto puesto con 31 puntos, producto de nueve triunfos, cuatro empates y siete derrotas. El equipo de Martín García viene de caer 4-0 en su visita a Xelajú MC y apenas ganó uno de sus últimos ocho partidos. Después de ser uno de los protagonistas en la primera mitad del Apertura, el Pecho Amarillo buscará aprovechar la localía para retomar el paso y afianzarse en la zona de clasificación.

Por su parte, Comunicaciones marcha séptimo con 26 unidades, tras ocho victorias, dos empates y diez derrotas. Los dirigidos por Roberto Montoya vencieron 2-0 a Cobán Imperial en casa y encadenaron su tercer triunfo, una racha que los dejó a tres puntos de San Pedro, dueño del último boleto a la fase final. Los Cremas buscarán ganar los dos partidos que les quedan, aunque también necesitan que los Gallos dejen puntos en el camino para poder alcanzarlos o superarlos.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs Comunicaciones de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Comunicaciones será el sábado 21 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Comunicaciones hoy

Comunicaciones no podrá contar con Juan Osorio, expulsado ante Cobán Imperial, mientras que Guastatoya no tendrá disponible a Andy Contreras, expulsado ante Xelajú MC, para este partido de la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Roberto Montoya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Guastatoya: Rubén Escobar; Brayan Morales, Emanuel Yori, Herberth Morales; Wilson Pineda, Jefferson Macal; Ariel Lon, Denilson Sánchez, Gilder Cruz; Edy Palencia y Víctor Ávalos. DT: Martín García.

Comunicaciones: Fredy Pérez; José Pinto, Kevin Grijalva, Nicolás Olivera; Nelson García, Stheven Robles; Brayam Castañeda, Samuel Camacho, Paolo Dantaz; Andersson Ortiz y Dewinder Bradley. DT: Roberto Montoya.

MÁS INFORMACIÓN: Comunicaciones se ilusiona con la remontada y Montoya saca cuentas

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Comunicaciones:

18 de septiembre de 2026 | Comunicaciones 1-2 Guastatoya | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 20 de abril de 2026 | Comunicaciones 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-3 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 12 de octubre de 2025 | Guastatoya 0-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de agosto de 2025 | Comunicaciones 2-2 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

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