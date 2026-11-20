Félix Fernández recuerda las entradas más polémicas del Piojo Herrera como futbolista, incluida una falta en la final entre Atlante y Monterrey.

En la Sección del Recuerdo de Peloteando, Félix Fernández repasó algunas de las jugadas más polémicas de Miguel ‘Piojo’ Herrera durante su etapa como futbolista. Entre risas y anécdotas, el exportero recordó los penales, las entradas fuertes y las indisciplinas que caracterizaron al exdefensa dentro de la cancha.

Uno de los episodios destacados ocurrió durante la final de la temporada 1992-93 entre Monterrey y Atlante. Herrera cometió un penal sobre el brasileño Careca al extender la pierna dentro del área, aunque el cobro terminó desviado y los Potros no sufrieron consecuencias en el marcador por aquella infracción.

Fernández también comparó algunas entradas del Piojo con movimientos de lucha libre, por la manera en que utilizaba piernas, pecho y cabeza para detener a sus rivales. La conversación terminó con recuerdos de las propias faltas y reclamos arbitrales del exportero ante jugadores como Zague y Tita, en un intercambio de anécdotas sobre quién protagonizó las acciones más polémicas.