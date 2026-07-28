Edson Álvarez: Ajax y Real Sociedad se pelean por el futbolista mexicano

El mediocampista mexicano tendría la opción de regresar a la Eredivisie o tener su primera aventura en España

Edson Álvarez medita sobre su futuro. | Imago7.

Edson Álvarez podría cambiar de equipo durante el mercado de verano, luego de que Ajax y Real Sociedad aparecieran como los principales interesados en contratar al mediocampista mexicano. El futbolista de 28 años pertenece al West Ham, pero su continuidad en el conjunto inglés no está asegurada después de la temporada que pasó cedido con el Fenerbahçe.

De acuerdo con información publicada en Países Bajos (De Telegraaf), la Real Sociedad ya habría presentado una oferta formal para incorporar al seleccionado mexicano. La propuesta colocó al club español en competencia directa con el Ajax, institución que busca concretar el regreso de Álvarez a Ámsterdam después de su etapa entre 2019 y 2023.

El conjunto neerlandés considera al mexicano como una de sus prioridades para reforzar el mediocampo, aunque su situación económica podría complicar la negociación. West Ham pretende recuperar parte de la inversión realizada en 2023, cuando pagó alrededor de 38 millones de euros por su transferencia desde el Ajax.

La Real Sociedad habría planteado una fórmula distinta para intentar destrabar las conversaciones. El club de San Sebastián ofreció poco más de 7.5 millones de euros a cambio del 50 por ciento de los derechos del futbolista, con variables que permitirían adquirir porcentajes adicionales de manera progresiva.

Sin embargo, la postura del West Ham sería cerrar un traspaso definitivo. El equipo inglés tendría una valoración cercana a los 15 millones de euros por Álvarez, cifra que podría representar un obstáculo para el Ajax, pero que abre una oportunidad para que la Real Sociedad avance en las negociaciones.

Edson Álvarez busca recuperar continuidad en Europa

La situación del mexicano cambió durante la última temporada. Después de disputar 42 partidos en su primer año con West Ham y 31 durante el segundo, salió cedido al Fenerbahçe, donde no consiguió mantener regularidad debido a diferentes problemas físicos.

La falta de continuidad redujo su participación y puso en duda su futuro en Inglaterra. Tras concluir su actividad con la selección mexicana en el Mundial, Álvarez deberá tomar una decisión sobre el siguiente paso de su carrera, con la posibilidad de regresar a Países Bajos o comenzar una etapa en LaLiga.

El interés de la Real Sociedad también responde a la capacidad del futbolista para desempeñarse en distintas posiciones. Aunque su puesto principal es el de mediocampista defensivo, puede actuar como defensa central, una zona que el club español pretende fortalecer para la próxima campaña. Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, podría utilizarlo tanto en la recuperación del balón como en el eje de la defensa. La presencia de Jon Gorrotxategi cubre parte de las necesidades en el mediocampo, pero la incorporación del mexicano ampliaría las opciones disponibles para competir en ambas posiciones.

Ajax busca recuperar a uno de sus antiguos referentes

Ajax conoce las características de Edson Álvarez después de cuatro temporadas en las que el mexicano disputó más de 140 partidos. Durante ese periodo ganó títulos nacionales, participó en competencias europeas y se consolidó como uno de los jugadores con mayor continuidad dentro del plantel.

El posible regreso permitiría al conjunto de Ámsterdam incorporar a un futbolista familiarizado con la liga, el club y su entorno. No obstante, la negociación dependerá de su capacidad para igualar o acercarse a las condiciones que exige West Ham.

Por su parte, la Real Sociedad representa la oportunidad de competir por primera vez en el futbol español. El club donostiarra busca reforzar su plantilla con jugadores que puedan cubrir más de una función y considera que Álvarez cumple con ese perfil por su experiencia en México, Países Bajos, Inglaterra y Turquía.

La disputa entre ambos equipos podría resolverse durante las próximas semanas. Ajax apuesta por el vínculo previo con el futbolista, mientras que la Real Sociedad intenta tomar ventaja mediante una propuesta que permitiría al West Ham conservar parte de sus derechos.

Edson Álvarez tiene contrato con el club londinense, pero su futuro dependerá de las ofertas y del proyecto deportivo que elija. Tras una campaña con poca actividad, el mexicano busca un equipo en el que pueda recuperar minutos y mantenerse en el futbol europeo.

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