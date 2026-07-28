Costa Rica vs Antigua y Barbuda en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido

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Costa Rica Antigua y Barbuda, Premundial Concacaf sub 20, en vivo | Claro Sports

La tercera jornada del Campeonato sub 20 de Concacaf 2026 tendrá como protagonistas a Costa Rica y Antigua y Barbuda, dos selecciones que llegan con necesidades distintas al cierre de la fase de grupos. Los ticos buscarán recuperarse tras su derrota ante México para seguir en la pelea por la clasificación, mientras que los caribeños intentarán despedirse del torneo con un resultado positivo después de un complicado inicio.

La Selección sub 20 de Costa Rica disputa su 23.ª participación en el Campeonato sub 20 de Concacaf con el objetivo de conquistar su tercer título regional, luego de los obtenidos en 1988 y 2009. Los ticos comenzaron su camino con una victoria por 1-0 sobre Guatemala, pero en la segunda jornada cayeron 2-0 frente al anfitrión México, por lo que afrontan este compromiso con la necesidad de sumar de a tres para mantenerse con opciones de avanzar a la fase eliminatoria.

Por su parte, Antigua y Barbuda regresó al Campeonato sub 20 de Concacaf por primera vez desde la edición de 2022, luego de conseguir una histórica clasificación al ganar con puntaje perfecto el Grupo C de las Clasificatorias sub 20 de Concacaf 2026. Sin embargo, los Benna Boys no han podido trasladar ese rendimiento a la fase final y llegan a este encuentro tras perder 3-0 ante México y 4-0 frente a Guatemala, resultados que los obligan a buscar una reacción en su último partido del grupo.

Costa Rica vs Antigua y Barbuda en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

El encuentro entre Costa Rica y Antigua y Barbuda se disputará el jueves 30 de julio a las 16:00 horas.

¿Dónde ver en vivo el Costa Rica vs Antigua y Barbuda del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

Para ver todas las acciones del encuentro Costa Rica vs Antigua y Barbuda se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium.

Costa Rica vs Antigua y Barbuda en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?

Costa Rica llega a este compromiso con la obligación de recuperarse tras un inicio complicado en el Campeonato sub 20 de Concacaf 2026. En su debut, la selección tica derrotó 1-0 a Guatemala, pero en la segunda jornada cayó 2-0 frente al anfitrión México, por lo que buscará volver al triunfo para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase. Los dirigidos por Costa Rica, que buscan conquistar su tercer título regional, saben que sumar los tres puntos ante Antigua y Barbuda será clave antes de cerrar la fase de grupos.

Por su parte, Antigua y Barbuda intentará sumar sus primeros puntos del torneo después de sufrir dos derrotas consecutivas. Los Benna Boys comenzaron su participación con una caída 3-0 ante México y posteriormente fueron superados 4-0 por Guatemala, resultados que los dejaron sin margen de error en el Grupo B. Pese a este difícil comienzo, el equipo caribeño llegó al campeonato tras una histórica campaña en las Clasificatorias sub 20 de Concacaf 2026, donde ganó sus cuatro partidos para conseguir su boleto a la fase final por primera vez desde la edición de 2022.

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