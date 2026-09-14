Flechas de jerarquía: Sara López se sube al podio de la Copa Mundo de Tiro con Arco

La atleta nacida en Colombia, Sara López, se quedó con el tercer lugar de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2026.

Sara López, bronce en el Mundial | Comité Olímpico Colombiano

El tiro con arco se ha consolidado como uno de los deportes que más alegrías le ha traído a Colombia. Sara López es la máxima referente del país sudamericano en la disciplina y nuevamente lo ha dejado más que en claro. La arquera colombiana se subió al podio de la Copa Mundo de Tiro con Arco 2026.

El certamen se disputó en Saltillo, México. Territorio donde, el sábado 13 de septiembre, se coronaron a las mejores deportistas del mundial en cuanto al tiro con arco se refiere. Colombia se quedó con el tercer lugar en la cita orbital gracias a la extraordinaria presentación de Sara López.

Con un marcador global de 147 a 146, la atleta de 31 años venció a la británica Ella Gibson y se colgó la medalla de bronce en la Copa Mundo de Tiro con Arco 2026. Así mismo, Pablo Gómez logró un cuarto lugar en la rama masculina para seguir poniendo a los ‘cafeteros’ en lo más alto de esta disciplina.

El camino de Colombia en la Copa Mundo de Tiro con Arco

Sara López se ha destacado continuamente en las diferentes etapas de esta temporada. En la primera parada que se desarrolló en Puebla, México, la colombiana logró el título individual tras vencer a la nacida en Estonia Lisell Jaatma por un marcador de 149 a 148.

Luego, en la tercera etapa que tuvo lugar en Antalya, Turquía, la ‘tricolor’ se quedó con el subcampeonato individual. En esta oportunidad el primer lugar se lo arrebato Andrea Becerra después de un desempate que terminó con flechas de 9 y 10, respectivamente.

Ahora bien, en esta final de Copa Mundo, los cuartos de final la enfrentaron a la alemana Katharina Raab. Un duelo donde la ‘cafetera’ se impuso 30 – 29, 30 – 30, 29 – 29, 30 – 29 y 29 – 30 para un marcador global de 148 – 147. Acto seguido, en las semifinales se midió ante la estadounidense Alexis Ruiz, quien consiguió el triunfo tras el general de 134 – 142.

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Vale la pena destacar que, Sara López volvía a estar presente en una instancia definitiva del campeonato mundial después de nueve títulos. 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024, fueron los años en los que la pereirana dijo presente en la fase final de una cita orbital.

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