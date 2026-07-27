Amarini Villatoro y el objetivo pendiente en la Copa Centroamericana

El técnico llega a esta competencia con una trayectoria consolidada en el fútbol centroamericano.

Cartaginés se prepara para la Copa Centroamericana | @CartaginesCR

Amarini Villatoro afronta un nuevo desafío internacional al frente de Cartaginés con el inicio de la Copa Centroamericana. El entrenador guatemalteco volverá a competir por el título regional después de quedarse cerca de conquistarlo en la edición anterior y ahora buscará llevar al conjunto costarricense a pelear nuevamente por el campeonato.

El técnico llega a esta competencia con una trayectoria consolidada en el fútbol centroamericano. Antes de asumir el reto en Costa Rica conquistó cuatro títulos de Liga Nacional de Guatemala, dos con Guastatoya y dos con Xelajú MC, además de conducir al equipo quetzalteco hasta una final internacional que le permitió ganar experiencia en este tipo de torneos.

Amarini analiza la baja de Cristopher Núñez

Uno de los principales desafíos para Cartaginés será afrontar la salida de Cristopher Núñez, quien dejó el club tras ser transferido al Atromitos FC de Grecia. La partida del mediocampista obliga al cuerpo técnico a modificar parte de su estructura futbolística de cara al debut internacional.

Villatoro reconoció el impacto que representa perder a una de las piezas más importantes del plantel, aunque confía en encontrar soluciones con los jugadores disponibles. “No es fácil suplir a un futbolista como Cristopher Núñez. Era uno de los jugadores más importantes para nosotros. Nos daba muchas cosas y era quien manejaba los tiempos.”

El estratega también valoró el inicio de temporada de su equipo, que comenzó el Torneo Apertura con un triunfo por 3-1 sobre Inter San Carlos. Para el entrenador, ese resultado refleja el trabajo realizado durante la preparación y ofrece una base positiva antes del inicio de la competencia regional.

“Siempre es muy importante empezar ganando. Hoy era un partido complicado. Nosotros hicimos una buena lectura del compromiso.”, afirmó Villatoro al analizar el rendimiento de sus dirigidos tras el estreno en el campeonato local.

Además, destacó el proceso de adaptación de los nuevos futbolistas que llegaron al plantel durante el mercado de pases. “Hicimos una muy buena pretemporada. Estamos buscando integrar lo más rápido posible a los jugadores que se incorporaron recientemente. Contamos con un buen plantel.” Con ese respaldo, Cartaginés iniciará su participación en la Copa Centroamericana con la intención de volver a ser protagonista y pelear por el título.

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