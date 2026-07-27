Canadá vs Honduras en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Canadá vs Honduras, Premundial Concacaf sub 20, en vivo y en directo

Canadá y Honduras se enfrentarán este miércoles 29 de julio en el Estadio Universitario BUAP de Puebla por la segunda jornada del Grupo C del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. El encuentro puede marcar el rumbo de ambos equipos en el torneo, que entrega boletos para la Copa Mundial Sub-20 y cuyo campeón también asegurará su clasificación al Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos. Mientras los canadienses intentarán mantener el liderato, los hondureños buscarán sumar sus primeros puntos.

Canadá llega con confianza después de imponerse por 3-0 a Panamá en su presentación. El conjunto norteamericano mostró eficacia en ataque y solidez para controlar el desarrollo del encuentro, resultado que lo dejó en la primera posición del Grupo C. Una nueva victoria lo acercaría a la clasificación para la fase eliminatoria y le permitiría afrontar la última jornada con un panorama favorable.

Honduras, por su parte, necesita recuperarse tras la derrota por 2-1 frente a Jamaica, en un partido que se definió en el tiempo añadido. El equipo dirigido por Orlando López estuvo cerca de rescatar un empate, pero terminó cediendo sobre el final y quedó sin margen para volver a fallar. Ante Canadá, la Bicolor intentará cambiar su imagen, conseguir sus primeros puntos en el campeonato y mantenerse en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Canadá vs Honduras en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

El encuentro entre Canadá y Honduras se disputará el miércoles 29 de julio a las 19:00 horas y se disputará en el Estadio Universitario BUAP, en la ciudad de Puebla.

¿Dónde ver en vivo el Canadá vs Honduras del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

El partido se podrá ver en vivo y en directo en Disney+ Premium para el público hondureño mientras que en Estados Unidos estará disponible gracias a Fubo Sports, FOX Sports 2 y ViX Premium.

Canadá vs Honduras en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?

Canadá afronta la segunda fecha con el impulso de haber firmado una de las actuaciones más sólidas de la jornada inaugural. El triunfo por 3-0 sobre Panamá le permitió tomar el liderato del Grupo C y confirmar sus credenciales como uno de los candidatos a avanzar. Frente a Honduras buscará encadenar una segunda victoria consecutiva para quedar muy cerca de la clasificación.

Honduras llega con la obligación de cambiar la imagen dejada en el debut, donde cayó 2-1 ante Jamaica tras recibir el gol de la derrota en el tiempo añadido. El conjunto catracho dejó escapar la posibilidad de sumar y ahora afronta un partido de alto valor, ya que una nueva derrota complicaría seriamente sus aspiraciones de seguir en carrera por un lugar en la fase eliminatoria.

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