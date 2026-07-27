Se acabó la novela: Federico Viñas será nuevo jugador del Toluca

La directiva escarlata y Grupo Pachuca, dueña de la carta del delantero, alcanzaron un acuerdo para el traspaso en una operación que rebasa los 10 millones de dólares

Federico Viñas será nuevo delantero del Toluca. | Imago 7

Después de varios días de negociaciones y de un panorama incierto por el interés de distintos clubes, Federico Viñas se convertirá en nuevo jugador del Toluca para reforzar el ataque escarlata de cara al Apertura 2026.

El delantero uruguayo, quien viene de su paso por el fútbol español con el Real Oviedo, estuvo en la mira de diversos equipos durante los últimos días. Incluso, clubes del extranjero intentaron quedarse con sus servicios, situación que retrasó el cierre de la operación y mantuvo en suspenso su futuro.

La negociación por Viñas no fue sencilla

Fue hace varios días cuando Toluca y Grupo Pachuca, dueña de la carta de Federico Viñas, alcanzaron un acuerdo para el traspaso del jugador en una operación que rebasa los 10 millones de dólares. Sin embargo, los intereses personales del futbolista mantuvieron sin concretarse la operación.

Clubes como el Sevilla y el Wrexham de la segunda división de Inglaterra buscaron hacerse de los servicios del atacante charrúa, pero los esfuerzos de la directiva escarlata rindieron buenos frutos y resultaron suficientes para que Federico se convirtiera en su nuevo jugador.

Toluca fortalece su delantera ante lesiones de Paulinho

La llegada de Viñas responde a la intención de Antonio Mohamed de fortalecer su ofensiva con un delantero de experiencia, capaz de competir y complementarse con Paulinho en el frente del ataque.

Con pasado en América y León, el sudamericano arribará a México en las próximas horas para realizar las pruebas médicas correspondientes para, posteriormente, confirmar su incorporación junto a la de Víctor Guzmán y Erick Gutiérrez.

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