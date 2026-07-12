Dos goles y portería imbatida: Deportivo Cali derrota a Alianza Lima en juego amistoso en Perú

En suelo peruano, Deportivo Cali se impuso por dos goles ante Alianza Lima en un partido de carácter amistoso.

Steven Rodríguez celebrando un gol | Vizzor Image

Deportivo Cali avanza en su pretemporada de cara a la Liga BetPlay 2026-II y este domingo 12 de julio el conjunto ‘Azucarero’ tuvo un amistoso de preparación ante Alianza Lima en Perú. El resultado fue favorable para los dirigidos por Rafael Dudamel, pues en su visita se impusieron por dos goles.

El próximo 24 de julio el ‘Verdiblanco’ tendrá su debut en el finalización contra Jaguares, un semestre muy importante para el club. Seguramente los objetivos serán buscar protagonismo y seguir alejándose del descenso, una situación que tanto cuerpo técnico como jugadores deben mirar de reojo.

Para lograr eso es importante tomar confianza en estos días de trabajo previo y eso fue precisamente algo que pasó ante los ‘Blanquiazules’. Además de eso, como es habitual, otro aspecto clave es poder probar a los refuerzos para la campaña entrante, esto con el fin de ir mirando qué pueden aportar.

Un solo refuerzo en el once titular

De los futbolistas nuevos del Cali, solo Kalazán Suárez estuvo desde el pitazo inicial. De resto, el DT Dudamel usó parte de los hombres con los que cerró el semestre anterior. Alguien que parece seguir en buen nivel es Steven Rodríguez, ya que el delantero fue el encargado de abrir el marcador para el ‘Azucarero’.

El reloj apenas marcaba algo más del primer minuto de compromiso cuando el ‘Verdiblanco’ armó una buena jugada colectiva, con varios pases seguidos. Por el sector derecho recibió Fabián Viáfara, quien mandó un centro para el ‘Titi’ y este con una especie de tijera anotó de manera tempranera.

Leyser Chaverra y Edwin Velasco fueron otros de los refuerzos que vieron acción, además de un par de juveniles que de a poco Dudamel irá acercando al primer equipo. Otro futbolista que vale la pena remarcar es Alejandro Rodríguez, quien en el segundo tiempo tuvo varias paradas importantes.

Ya cuando parecía que iba a quedar el marcador 1-0, apareció Daniel Giraldo para convertir en el cierre del encuentro. El experimentado volante encaró hacia adentro y con una definición casi que al ángulo con borde interno, puso el 2-1 final.

Resta esperar que la pretemporada del Cali siga avanzando y que el técnico venezolano siga ultimando detalles para el arranque del torneo finalización. El amistoso deja cosas positivas, aunque como en cualquier equipo hay cosas por ajustar antes de la competencia oficial, que es realmente donde se mide el aceite.

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