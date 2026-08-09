¡Desde México a Rosario! Los homenajes internacionales que llegaron hasta la casa de la familia Messi

Aficionados de distintos países dejaron banderas, mensajes de afecto y agradecimientos frente a la antigua casa de Lionel Messi en Argentina

Banderas y mensajes para Jorge Messi fueron colocados en Rosario | Reuters

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó muestras de afecto que llegaron desde distintos puntos del mundo hasta Rosario. Un influencer parisino que se encuentra en Argentina compartió imágenes de los mensajes colocados frente a la antigua casa de la familia Messi, donde aficionados dejaron palabras de apoyo y agradecimiento tras conocerse el fallecimiento. Entre los objetos que pudieron observarse aparecen banderas de México, Colombia, Bangladesh y Perú, países en los que la figura del capitán argentino ha generado seguimiento durante su trayectoria como futbolista.

Las muestras fueron colocadas en uno de los sitios vinculados con los primeros años de Lionel Messi en Rosario y se sumaron a los homenajes realizados después de la muerte de su padre. Además de las banderas, seguidores dejaron mensajes dirigidos a la familia y expresiones de agradecimiento para Jorge Messi, quien acompañó la carrera de Lionel desde sus comienzos. Las imágenes compartidas por el creador de contenido mostraron así la dimensión internacional de las expresiones que llegaron a la ciudad argentina durante la despedida familiar. Ve aquí el video.

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