Obed Vargas, titular con el Atlético en derrota ante el Manchester City

El mexicano volvió a aparecer en el once de Diego Simeone, completó todos sus pases ante el City y continúa sumando argumentos para quedarse en el Atlético

El mexicano continúa sumando minutos en pretemporada | Reuters

Obed Vargas sigue acumulando oportunidades importantes durante la pretemporada del Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano fue titular este domingo ante el Manchester City y disputó poco más de una hora en la derrota 3-1 del conjunto rojiblanco, en una nueva muestra del protagonismo que está teniendo dentro de los planes de Diego Simeone.

El futbolista de 21 años también había comenzado como titular el amistoso frente al Manchester United, por lo que encadenó dos partidos desde el arranque ante los dos clubes de Manchester.

Ante el City actuó como interior por izquierda y compartió el mediocampo con Koke y Morten Hjulmand. Durante su participación completó los 14 pases que intentó, acertó su único envío largo y registró un disparo a puerta. Además, sumó tres contribuciones defensivas, una entrada completada, dos tiros bloqueados, una recuperación y ganó uno de sus dos duelos terrestres.

Vargas dejó el terreno de juego alrededor del minuto 63, cuando Thomas Lemar ingresó en su lugar. Más allá del resultado, su nueva titularidad aumenta los minutos de evaluación para Simeone antes de tomar decisiones sobre la plantilla que afrontará la temporada 2026-27.

Obed Vargas suma protagonismo en la pretemporada

El escenario del mexicano habría cambiado durante las últimas semanas. Inicialmente, una cesión aparecía como una posibilidad para que pudiera tener continuidad ante la competencia existente en el mediocampo del Atlético, pero su rendimiento durante la preparación habría fortalecido sus opciones de permanecer en el primer equipo.

Vargas incluso adelantó el final de sus vacaciones después de disputar el Mundial con la selección mexicana para incorporarse a los trabajos del equipo. Desde entonces ha recibido oportunidades durante los entrenamientos y amistosos, hasta alcanzar las dos titularidades consecutivas frente.

La competencia por un sitio sigue abierta y el club todavía debe definir la composición definitiva de su plantilla, pero Simeone está utilizando al mexicano en partidos importantes de preparación y le ha permitido compartir la zona media con futbolistas que apuntan a tener presencia durante la temporada.

Griezmann respalda a Obed Vargas: “Es un jugador nacido para el Atleti”

El momento de Vargas también ha recibido el respaldo de Antoine Griezmann. El francés, actualmente jugador del Orlando City y una de las principales figuras en la historia del Atlético, habló sobre las características del mexicano y su futuro con el conjunto rojiblanco.

“Siempre cuando me preguntan por él, digo que es un jugador nacido para el Atleti. Pelea cada balón, juega un fútbol muy intenso. Y estoy seguro de que va a triunfar en el Atleti”, aseguró Griezmann.

Manchester City remonta al Atlético en Corea

En cuanto al partido, el Atlético consiguió ponerse por delante antes del descanso. Koke ejecutó un tiro de esquina que la defensa inglesa no logró despejar correctamente; Hjulmand intervino en la continuación y Jorge Domínguez terminó la jugada para abrir el marcador.

Manchester City respondió después del descanso. Omar Marmoush empató al minuto 57 tras una acción de Antoine Semenyo por izquierda y apenas dos minutos después apareció nuevamente para completar su doblete y colocar el 2-1. El Atlético buscó responder con los cambios, incluido el ingreso de Thomas Lemar por Vargas, pero no consiguió igualar. Rayan Ait-Nouri marcó al minuto 90 para establecer el 3-1 definitivo.

La pretemporada todavía le ofrece una última oportunidad a Vargas para seguir acumulando minutos antes del inicio de LaLiga. El Atlético de Madrid enfrentará al Marsella en Francia en su último amistoso de preparación.

Después llegará el momento de las decisiones definitivas sobre la plantilla. El conjunto de Simeone debutará en LaLiga 2026-27 el miércoles 19 de agosto frente al Málaga en el Metropolitano.

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