La imagen de Lionel Messi en la despedida de su padre: cabeza baja y semblante de dolor

El capitán argentino viajó a Rosario para participar en la ceremonia íntima por Jorge Messi, fallecido a los 68 años tras una larga enfermedad

Leo fue captado durante la ceremonia íntima para despedir a su padre | Reuters

Lionel Messi regresó a Rosario para despedir a su padre, Jorge Horacio Messi, quien falleció a los 68 años después de varios meses de enfermedad. El futbolista abandonó la concentración del Inter Miami y viajó a Argentina para acompañar a su familia durante la ceremonia realizada este domingo en el cementerio El Prado.

Una de las imágenes captadas durante la jornada mostró al capitán de la selección argentina caminando solo por uno de los senderos del cementerio. Messi apareció con la cabeza hacia el suelo, las manos dentro de los bolsillos y un semblante serio durante el último adiós a quien también fue su representante durante gran parte de su carrera profesional.

La ceremonia se realizó de manera privada y con acceso restringido a familiares, amigos y personas cercanas a la familia Messi. En los alrededores del cementerio se desplegó un operativo de seguridad para preservar la intimidad de los asistentes y evitar el ingreso de personas ajenas al encuentro.

Las autoridades también solicitaron a los medios presentes que no utilizaran drones durante la cobertura. La medida fue comunicada por la División Operaciones Policiales U.R.II Rosario con el objetivo de impedir que las imágenes aéreas afectaran la privacidad de los familiares y allegados presentes.

Messi llegó a Rosario después de viajar desde Miami y participó en la despedida junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y otros integrantes de su familia. Al finalizar la ceremonia, el futbolista abandonó el cementerio por un acceso diferente al utilizado por los medios de comunicación que permanecían en la entrada principal.

Antonela también fue fotografiada durante la ceremonia mientras recibía el abrazo de una persona cercana al entorno familiar. Rodrigo Messi, hermano de Lionel, fue uno de los integrantes de la familia que salió por la entrada principal del cementerio después de finalizar el acto.

Antonela también fue fotografiada durante la ceremonia | Reuters

Jorge Messi tuvo un papel permanente en la trayectoria deportiva de su hijo desde sus primeros años como futbolista. Acompañó a Lionel durante su llegada a Barcelona, participó en las gestiones relacionadas con su carrera y posteriormente se convirtió en su representante y en una de las personas responsables de la administración de la marca Messi.

Fuera del cementerio, aficionados se acercaron para dejar camisetas, carteles, flores y mensajes dirigidos a la familia. Instituciones deportivas de Rosario, entre ellas Newell’s Old Boys y Rosario Central, también expresaron públicamente sus condolencias tras conocerse el fallecimiento de Jorge Messi.

Aficionados dejaron camisetas, carteles y mensajes dirigidos a la familia | Reuters

Después de la ceremonia, Messi permanece en Argentina junto a su familia, mientras su avión privado habría partido vacío rumbo a Miami tras cargar combustible. Hasta este momento no se ha informado cuánto tiempo permanecería el futbolista en Rosario antes de reincorporarse a las actividades del Inter Miami.

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