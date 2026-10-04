Partidos de hoy 4 de octubre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este domingo

Partidos de hoy 4 de octubre: horarios y canales para ver UEFA Nations League, Concacaf, LaLiga 2, amistosos y Chivas vs América

Partidos domingo 4 de octubre, en vivo | Claro Sports

El fútbol no se detiene este domingo 4 de octubre de 2026, con una agenda que tendrá actividad desde las primeras horas de la mañana y que se extenderá hasta la noche. La UEFA Nations League, Concacaf Nations League, LaLiga Hypermotion y los amistosos internacionales forman parte de una jornada con opciones para seguir desde México. En Europa, la atención estará puesta en la cuarta jornada de la Nations League, donde aparecen encuentros como Portugal vs Noruega, Grecia vs Alemania, Países Bajos vs Serbia y Gales vs Dinamarca.

La Segunda División de España también tendrá actividad. Cinco encuentros de LaLiga Hypermotion aparecen en el programa dominical, entre ellos Las Palmas ante Real Valladolid y el Girona frente al Mallorca. La jornada comenzará desde primera hora en territorio mexicano y continuará hasta las 13:00 horas.

En el continente americano será turno de la Concacaf Nations League 2026-27, que disputará ocho compromisos. Costa Rica recibirá a Haití, Trinidad y Tobago chocará con Curazao y Nicaragua enfrentará a República Dominicana dentro de la Liga A, mientras que las Ligas B y C completarán el calendario.

Los amistosos internacionales también tendrán presencia con selecciones de África, Asia y Sudamérica. Senegal se medirá con Comoras, Egipto enfrentará a Sudáfrica y Bolivia recibirá a Gambia, mientras que Marruecos tendrá como adversario a Mali después de la cancelación del encuentro originalmente pactado frente a Ghana.

Para el público mexicano, uno de los encuentros principales llegará por la noche. Chivas y América volverán a disputar un Clásico Nacional, esta vez de carácter amistoso en el Oakland Coliseum de California como parte del Tour Rebaño 2026. El Guadalajara confirma el inicio a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, con transmisión por Prime Video.

A continuación presentamos la agenda de partidos de este domingo 4 de octubre, con horarios del tiempo del centro de México y las opciones de transmisión disponibles. Los canales y plataformas pueden realizar ajustes en su programación.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 4 de octubre

UEFA Nations League

La jornada europea tendrá ocho encuentros. SKY Sports tiene programada en México la actividad de la UEFA Nations League de este domingo, desde el Azerbaiyán-Lituania hasta los cinco compromisos que comenzarán de manera simultánea a las 12:45 horas.

Azerbaiyán vs Lituania | 07:00 horas | SKY Sports

| 07:00 horas | SKY Sports Malta vs Andorra | 10:00 horas | SKY Sports

| 10:00 horas | SKY Sports Kosovo vs Austria | 10:00 horas | SKY Sports

| 10:00 horas | SKY Sports Países Bajos vs Serbia | 12:45 horas | SKY Sports

| 12:45 horas | SKY Sports Portugal vs Noruega | 12:45 horas | SKY Sports

| 12:45 horas | SKY Sports Grecia vs Alemania | 12:45 horas | SKY Sports

| 12:45 horas | SKY Sports República de Irlanda vs Israel | 12:45 horas | SKY Sports

| 12:45 horas | SKY Sports Gales vs Dinamarca | 12:45 horas | SKY Sports

La franja de las 12:45 horas concentrará buena parte de la actividad, con cinco partidos al mismo tiempo, entre ellos Portugal ante Noruega y Grecia frente a Alemania. El Portugal-Noruega está confirmado a esa hora para México y con señal de SKY Sports.

LaLiga Hypermotion

La jornada 8 de la segunda categoría española contempla cinco encuentros para este domingo. SKY Sports tiene los partidos de LaLiga Hypermotion dentro de su programación en México, con horarios ajustados al tiempo del centro del país.

Real Sociedad B vs Granada | 06:00 horas | SKY Sports

| 06:00 horas | SKY Sports Sporting Gijón vs Celta Fortuna | 08:15 horas | SKY Sports

| 08:15 horas | SKY Sports Las Palmas vs Real Valladolid | 10:30 horas | SKY Sports

| 10:30 horas | SKY Sports CD Castellón vs AD Ceuta | 10:30 horas | SKY Sports

| 10:30 horas | SKY Sports Girona vs Mallorca | 13:00 horas | SKY Sports

Girona y Mallorca llegarán igualados con 13 puntos después de siete partidos, por lo que su duelo aparece entre los encuentros a seguir dentro de la jornada de LaLiga Hypermotion.

Concacaf Nations League

La Concacaf programó ocho encuentros para el domingo. Los partidos aparecen disponibles mediante las plataformas oficiales de Concacaf, entre ellas su aplicación y canal de YouTube, de acuerdo con la programación del organismo.

Guyana vs Dominica | 13:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App

| 13:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App Islas Turcas y Caicos vs Islas Vírgenes Británicas | 14:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App

| 14:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App Bahamas vs Islas Vírgenes de Estados Unidos | 14:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App

| 14:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App Trinidad y Tobago vs Curazao | 16:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App

| 16:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App Puerto Rico vs Islas Caimán | 16:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App

| 16:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App Aruba vs Anguila | 17:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App

| 17:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App Costa Rica vs Haití | 18:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App

| 18:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App Nicaragua vs República Dominicana | 20:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App

La última fecha tendrá consecuencias en la clasificación y en la permanencia de las diferentes categorías. Costa Rica-Haití, Trinidad y Tobago-Curazao y Nicaragua-República Dominicana corresponden a la Liga A, mientras el resto completa la actividad de las Ligas B y C.

Amistosos internacionales

Los amistosos de selecciones llevarán la actividad a diferentes puntos del mundo. Marruecos sufrió un cambio en su programación: Ghana canceló su participación y Mali tomó su lugar para el partido en Tánger.

Senegal vs Comoras | 07:00 horas | Fanzone TV (PPV)

| 07:00 horas | Fanzone TV (PPV) Kirguistán vs Líbano | 08:00 horas | Sin transmisión confirmada en México

| 08:00 horas | Sin transmisión confirmada en México Marruecos vs Mali | 11:00 horas | Sin transmisión confirmada en México

| 11:00 horas | Sin transmisión confirmada en México Egipto vs Sudáfrica | 12:00 horas | Sin transmisión confirmada en México

| 12:00 horas | Sin transmisión confirmada en México Bolivia vs Gambia | 16:30 horas | Sin transmisión confirmada en México

El Senegal-Comoras se disputará en el Stade Vélodrome de Marsella a las 15:00 horas locales, mientras Kirguistán confirmó oficialmente su partido ante Líbano a las 20:00 de Bishkek. Egipto recibirá a Sudáfrica en El Cairo y Bolivia jugará ante Gambia en Santa Cruz de la Sierra.

Amistosos de clubes

Chivas vs América | 19:10 horas | VIX+, Prime Video, Layvtime

El Clásico Nacional cerrará uno de los principales bloques futbolísticos del domingo para los aficionados mexicanos. Chivas y América se encontrarán en el Oakland Coliseum, en un partido amistoso que forma parte del Tour Rebaño 2026. El sitio oficial del Guadalajara establece las 19:10 horas del centro de México como horario de inicio y Prime Video como la plataforma para verlo en territorio nacional.