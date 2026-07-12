Chelito Delgado responde a la polémica arbitral: “Argentina se hace más fuerte con esas acusaciones”

El exjugador de Cruz Azul analizó en Claro Sports en W Radio el camino de la Albiceleste en el Mundial 2026 y su semifinal contra Inglaterra

Chelito Delgado defiende a la selección de Argentina | Imago 7

César ‘Chelito’ Delgado aseguró que las acusaciones sobre supuestos beneficios arbitrales para Argentina durante el Mundial 2026 han reforzado la unión del plantel dirigido por Lionel Scaloni. El exfutbolista argentino habló en exclusiva con Claro Sports en W Radio después de que la Albiceleste avanzara a las semifinales de la competencia, gracias a un 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final.

El vigente campeón del mundo alcanzó la antesala de la final después de superar tres eliminatorias complicadas. La Scaloneta necesitó el tiempo extra contra Cabo Verde en dieciseisavos, remontó una desventaja de 2-0 frente a Egipto en octavos y volvió a disputar el alargue ante Suiza en los cuartos de final. Delgado explicó que la diferencia del conjunto argentino está en la capacidad individual de sus futbolistas y en la respuesta del equipo cuando atraviesa momentos adversos dentro de los partidos.

“Todas las elecciones siguen creciendo en su fútbol, en su forma, pero Argentina tiene algo que lo caracteriza, que es que tiene jugadores de mucha jerarquía, que te pueden cambiar el partido en un instante, tiene delanteros que son goleadores y anoche lo ha demostrado. Es eso que lo hace fuerte a la Argentina más allá de estos sobresaltos, de que le han llegado, que por ahí no tiene los controles de los partidos, pero Argentina cuando genera e intenta te crea peligro en una jugada. Si bien hace toque y tiene la pelota, cuando ataca y es decisivo te crea peligro en un segundo. Esa es la clave de la selección… y que después no se cae anímicamente, eso también es fundamental”.

El exextremo también relacionó las remontadas y los partidos definidos en tiempo extra con la mentalidad competitiva que, desde su perspectiva, forma parte de la cultura argentina dentro y fuera del deporte.

“Los argentinos no queremos perder a nada, como se dice en México, ni a las canicas. Desde chiquitos nuestros padres nos inculcan que hay que ganar, que no hay que dejarse perder a nada. Es algo que lo llevamos muy adentro, desde chiquito nos inculcan que hay que ganar, que no hay que perder, así sea en el fútbol, en cualquier deporte. Es una mentalidad que no solo es en el fútbol sino en el trabajo, en el día a día, no bajar los brazos, que a la vuelta de la esquina siempre hay una oportunidad para destaparse”.

“Argentina ganó los partidos bien en la cancha”

Sobre las versiones que señalan decisiones arbitrales favorables para la Albiceleste, Delgado afirmó que los resultados se consiguieron dentro del campo y que las críticas externas han tenido un efecto en la cohesión del grupo.

“Para mí Argentina los partidos los ganó bien en la cancha. El equipo contra esas acusaciones se hace más fuerte. Argentina en la mayoría de los partidos ha sufrido y supo defenderse bien. Cuando tuvo que pararse atrás, lo hizo. Cuando lo atacaron también tuvo que sufrir. Argentina hoy está fuerte en todo sentido, sobre todo mental y grupalmente, cuando la cosa se ve fea, se miran uno al otro y saben que hay que defender con alma, con corazón, lo ha demostrado y anoche lo hizo una vez más, porque realmente creo que Argentina en ese aspecto quizás antes no lo hacía o no sufría tanto, pero realmente lo viene haciendo muy bien cuando tiene que defenderse”.

El siguiente rival de Argentina será Inglaterra, selección a la que enfrentará este miércoles 15 de julio por un boleto a la final del Mundial 2026. Chelito evitó trasladar al partido el contexto político e histórico que existe entre ambos países y centró su análisis en el enfrentamiento deportivo.

“Como lo dijo Scaloni ayer: es un partido de fútbol y nada más. Ojalá que Argentina haga un gran partido, enfrente va a tener un gran rival y va a ser un partido durísimo en todos los sentidos, tácticamente, colectivamente, pero más allá de esa rivalidad que se hizo, no hay que hablar más allá de eso, no podemos entrar en esa polémica. Hay que disfrutar de que Argentina e Inglaterra son dos elecciones con mucha historia, dos selecciones con grandes futbolistas. Y bueno, yo siendo argentino obviamente quiero ganar a Inglaterra porque es fútbol, porque nos daría estar nuevamente en otra final y porque Messi nunca enfrentó a Inglaterra, no hay que decir más que eso. Yo era chiquito en aquella época del 86 y realmente no me acuerdo de nada. No hay que ir más allá de eso”.

Finalmente el Chelito habló sobre Lionel Messi, quien llegará a la semifinal después de disputar seis partidos y marcar ocho goles en el Mundial 2026. El capitán argentino participa en su sexta Copa del Mundo y encabeza la tabla de anotadores del torneo antes del encuentro frente al conjunto inglés.

“Lo que está haciendo Messi es increíble. Es un una persona y un futbolista de élite. El mejor de todos los tiempos, sin duda. Nos emociona, nos alegra, nos llena de satisfacción, de alegría, de orgullo, lo que viene mostrando dentro de la cancha. No solo futbolísticamente, sino también como persona, como bandera, como capitán, cómo guía al grupo, cómo lo lleva. Todo eso a nosotros nos enorgullece, estamos atrás de él y vamos detrás de él a buscar el siguiente partido. Estamos todos ilusionados y ojalá que termine todo de la mejor forma para su carrera, que ha sido fantástica”.

César ‘Chelito’ tiene 44 años, nació en Rosario y se desempeñó como extremo durante su carrera profesional. Con la selección argentina conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y, a nivel de clubes, vistió las camisetas de Rosario Central, Cruz Azul, Olympique de Lyon y Monterrey.

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