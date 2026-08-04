¡Marc ter Stegen llega al Ajax en busca de minutos! “Era la opción correcta”

El portero alemán Marc ter Stegen firmó contrato con el Ajax este martes 4 de agosto para permanecer en la Eredivisie al menos hasta el verano de 2027

Marc ter Stegen, nuevo jugador del Ajax | Imago7

Marc ter Stegen firmó un contrato con el Ajax de la Eredivisie hasta junio de 2027, después de meses sin conocer cuál sería su futuro como profesional tras la incertidumbre que vivió en el Barcelona, debido a que el conjunto azulgrana no lo tenía dentro de sus planes. El portero alemán fue presentado este martes 4 de agosto y ofreció sus primeras declaraciones como jugador del conjunto neerlandés.

El principal objetivo del arquero de 34 años será recuperar su mejor nivel y dejar atrás los problemas físicos que arrastró durante los últimos meses. En sus primeras declaraciones como jugador del Ajax, Marc ter Stegen reveló que las negociaciones se extendieron durante un largo tiempo.

“Cuando empezamos a tener contacto, también con Jordi (Cruyff), tuve un buen ‘feeling’ desde el principio. Si conoces al entrenador y a varios de los jugadores con los que he podido hablar sobre el sentimiento que tienen del proyecto, es muy convincente”, declaró el guardameta teutón.

El acuerdo contempla la cesión del futbolista alemán hasta junio de 2027; sin embargo, ninguna de las partes involucradas habló sobre la posibilidad de extender la relación contractual por más tiempo.

Marc ter Stegen llega al Ajax después de una década en el Camp Nou. En el último periodo estuvo a préstamo con el Girona, equipo con el que solo disputó un par de partidos antes de recaer en una lesión, una situación que volvió a complicar su futuro como futbolista.

“En el Barcelona empecé un poco más tarde que en el Ajax, pero llevo entrenándome desde el 2 de julio. Estoy en plena forma y muy feliz de disfrutar sobre el campo y jugar sin ningún problema“, indicó Marc ter Stegen durante su presentación. “(Quiero) llevar al club, un club histórico con mucho potencial, no solo en los Países Bajos, a las altas esferas del fútbol. Hay que devolverlo adonde pertenece y estoy expectante por conseguirlo”.

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