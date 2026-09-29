¡Locura en la Copa del Golfo! Futbolista de Omán festeja sin camiseta y provoca un sorteo por el pase a semifinales 

Musab Al-Shaqsi vio amarilla por festejar el 3-1 de Omán; la sanción igualó todos los criterios con Irak y obligó a recurrir al azar

Omán dejó escapar el boleto asegurado a la siguiente fase | Reuters

La Copa del Golfo 2026 vivió uno de los desenlaces más insólitos que puede ofrecer el fútbol. Omán estaba clasificado a las semifinales después de remontar y vencer 3-1 a Kuwait, pero una tarjeta amarilla recibida por Musab Al-Shaqsi, al quitarse la camiseta durante el festejo del tercer gol terminó cambiándolo absolutamente todo.

Aquella amonestación dejó a los omaníes empatados con Irak hasta en el criterio de juego limpio y obligó a los organizadores a decidir el boleto mediante un sorteo.

Arabia Saudita abrió la puerta y Omán protagonizó una remontada increíble

La locura comenzó con dos partidos disputándose simultáneamente. Irak llegó a la última jornada con cuatro puntos y necesitaba únicamente empatar ante Arabia Saudita, mientrasOmán tenía apenas una unidad y requería vencer a Kuwait, además de esperar una derrota iraquí y recuperar una importante diferencia de goles.

Durante buena parte de la noche, todo apuntaba a una clasificación cómoda de Irak. Se fueron al descanso sin goles ante los líderes, mientras Kuwait se había adelantado apenas al minuto seis ante Omán con un remate de cabeza de Shebaib Al-Khaldi.

La situación cambió por completo durante la segunda mitad. Abdullah Al-Salem puso el 1-0 de Arabia Saudita al minuto 55, aprovechando una jugada desafortunada de la defensa iraquí, y Abdullah Al-Hamddan amplió la ventaja al 69 para colocar el 2-0 definitivo.

Al mismo tiempo, Omán comenzó su remontada en el otro estadio. Nasser Al-Rawahi empató al minuto 65, Ahmed Al-Rawahi marcó el 2-1 al 81 y, apenas tres minutos después, Musab Al-Shaqsi apareció para anotar el 3-1.

الهدف الثالث لعمان في مرمى الكويت



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Gracias a ese tercer tanto, las cuentas indicaban que Omán avanzaba a las semifinales gracias al criterio de juego limpio. Los omaníes tenían siete tarjetas amarillas, una menos que las ocho acumuladas por Irak.

Una camiseta cambió toda la clasificación

Pero todo cambiaría en el festejo. Al-Shaqsi celebró el gol que parecía entregar el boleto a semifinales quitándose la camiseta. El árbitro aplicó el reglamento y le mostró tarjeta amarilla. Era la octava amonestación de Omán.

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De repente, Irak y Omán estaban empatados absolutamente en todo: ambos terminaron con cuatro puntos, cuatro goles anotados, cinco recibidos, diferencia de -1, ocho tarjetas amarillas y ninguna expulsión. Además, su enfrentamiento directo había terminado 1-1.

La situación produjo incluso momentos de confusión en los estadios. Los jugadores de Omán comenzaron a celebrar una clasificación que inicialmente se dio por conseguida, mientras los futbolistas iraquíes permanecían pendientes de una confirmación oficial. Posteriormente se aclaró que el criterio de juego limpio tampoco podía separarlos.

Según los criterios de la Comisión de Competiciones de la Federación de la Copa del Golfo el segundo clasificado del Grupo A se resolvió mediante un sorteo en el Hotel Intercontinental de Jeddah.

Graham Arnold protesta: “Debemos recurrir a las reglas de FIFA”

La decisión no cayó bien en Irak. Su técnico, Graham Arnold, cuestionó que el futuro de su selección tuviera que resolverse mediante el azar y reclamó que se utilizara otro criterio para determinar al clasificado. “Debemos recurrir a las reglas de FIFA”, señaló el entrenador australiano después de la derrota frente a Arabia Saudita.

Arnold argumentó además que Irak se encuentra por encima de Omán en el ranking: “Nuestro nivel es superior al de Omán y nuestra clasificación es más alta. Si queremos ser justos debemos seguir las reglas. Veremos qué sucede, pero creo que no sería justo que nosotros no clasifiquemos”.

Irak aparece en el puesto 63 del ranking mundial y octavo de Asia, mientras Omán ocupa el lugar 80 del mundo y el undécimo de la confederación asiática. Sin embargo, la organización mantiene el procedimiento establecido para el torneo y recurrirá al sorteo ante la imposibilidad de separar a ambos.

Así, un gol que inicialmente había llevado a Omán a las semifinales terminó provocando exactamente lo contrario por su propia celebración: Al-Shaqsi se quitó la camiseta, recibió una amarilla, desapareció la última diferencia existente con Irak y dejó una plaza entre los cuatro mejores de la Copa del Golfo en manos del azar.

Omán gana el sorteo y jugará las semifinales

🇴🇲 OFICIAL: POR SORTEO OMÁN SE CLASIFICA A LAS SEMIFINALES DE LA COPA DEL GOLFO. IRAK QUEDA ELIMINADA!



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El sorteo finalmente favoreció a Omán, que se quedó con el segundo boleto del Grupo A y avanzó a las semifinales de la Copa del Golfo. La definición se realizó en Jeddah después de que la selección omaní e Irak terminaran igualadas en todos los criterios establecidos por el torneo.

Con ello, Irak quedó eliminado de manera insólita, pese a haber llegado a la última jornada con ventaja en la tabla y dependiendo de sí mismo para clasificar. Omán, en cambio, completó una remontada improbable que terminó resolviéndose fuera de la cancha gracias a su festejo.