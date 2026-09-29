FIFA acusa a UEFA de “campaña de desinformación” en medio del conflicto por Infantino

El organismo rector del fútbol mundial pidió a un tribunal de Florida rechazar la solicitud de documentos presentada por la UEFA sobre el proyecto FIFA Forward Enterprise

Ceferin junto a Infantino durante el Mundial 2026 | DPA vía AFP

La FIFA y la UEFA protagonizan un nuevo enfrentamiento a raíz del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa impulsada por Gianni Infantino para incorporar inversión privada a los derechos comerciales del Mundial. La FIFA presentó un escrito ante un tribunal federal de Florida en el que acusa al organismo europeo de realizar una “campaña de desinformación” y de intentar influir en las próximas elecciones presidenciales de la FIFA.

La disputa llegó a los tribunales después de que la UEFA solicitara autorización en Estados Unidos para obtener testimonios y documentos relacionados con la FFE, información que pretende utilizar en una posible denuncia penal en Suiza contra Infantino y otros dirigentes o asesores de la FIFA. El proyecto fue abandonado en julio después de recibir oposición de distintas confederaciones.

En su respuesta, la FIFA rechazó las acusaciones de la UEFA sobre un supuesto beneficio personal para Infantino. El organismo sostuvo que el proyecto estaba sujeto a la aprobación de las 211 asociaciones miembro y del Consejo de la FIFA, además de señalar que las acusaciones sobre una posible violación de leyes o principios éticos por parte del presidente “carecen categóricamente de fundamento”.

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Uno de los puntos centrales de la disputa es la valoración económica que habría tenido la FFE. La UEFA afirmó que los inversores habrían aportado 4,200 millones de dólares por una participación en la empresa, con una valoración aproximada de 20,000 millones de dólares, y cuestionó que los derechos comerciales hubieran sido valorados mediante un proceso que considerara el precio de mercado.

La FIFA respondió que la UEFA está confundiendo dos conceptos financieros diferentes: el valor patrimonial y el valor empresarial. Según el documento presentado ante el tribunal, los 20,000 millones de dólares correspondían al valor patrimonial, mientras que el valor empresarial de FFE superaba los 30,000 millones de dólares.

El conflicto también tiene un componente electoral. Infantino buscará la reelección como presidente de la FIFA en marzo de 2027 y, de acuerdo con la documentación presentada por el organismo, la solicitud de la UEFA ante los tribunales estadounidenses podría buscar influir en ese proceso. La FIFA pidió que el tribunal rechace la petición europea con ese argumento.

La UEFA, por su parte, ha expresado públicamente su pérdida de confianza en Infantino y ha planteado la necesidad de encontrar un candidato alternativo para las próximas elecciones. Su presidente, Aleksander Ceferin, también se refirió al conflicto durante una reunión de la Asociación Europea de Clubes: “El fútbol no necesita emperadores”, afirmó, antes de señalar que quienes dirigen el fútbol son sus guardianes y no sus propietarios.

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El enfrentamiento entre ambas instituciones se produce mientras también existen diferencias sobre la gobernanza y la distribución de recursos de la FIFA. La UEFA pidió recientemente que cada asociación miembro recibiera 10 millones de dólares, mientras Infantino afirmó que respaldaría el mayor nivel de financiación adicional que pudiera entregarse de forma responsable. La disputa judicial en Florida añade ahora un nuevo capítulo al conflicto entre el organismo mundial y la confederación europea.