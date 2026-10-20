Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar en vivo, Europa League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 3 de la fase de liga

El Ararat-Armenia recibe al AZ Alkmaar este jueves 22 de octubre en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium; partidazo que podrá verse por Claro Sports

¿Dónde ver en vivo online el Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar? | Claro Sports

Claro Sports trae para ti el Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar, uno de los encuentros de la jornada 3 de la Europa League 2026. El partido de este jueves 22 de octubre se disputará en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium, en Ereván, Armenia, donde el conjunto local buscará aprovechar su condición de anfitrión ante un rival neerlandés que llega con la intención de sumar tres puntos importantes en la fase de liga. Ambos equipos afrontan una cita clave para mejorar su posición en el torneo continental y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El Ararat-Armenia necesita una respuesta tras su derrota ante el Jagiellonia Białystok, por lo que intentará recuperar terreno con una actuación sólida ante su afición. Por su parte, el AZ Alkmaar del futbolista mexicano Mateo Chávez llega con mayor confianza después de su victoria frente al Hapoel Be’er Sheva y buscará imponer su propuesta futbolística para confirmar su condición de favorito. La diferencia en sus resultados recientes añade un ingrediente especial a este enfrentamiento, en el que la eficacia frente al arco y el control del mediocampo podrían resultar determinantes.

Horario y dónde ver en vivo Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar en la jornada 3 de la Europa League 2026

El Ararat-Armenia y el AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre en busca de un resultado importante en la tercera jornada de la Europa League. Sigue toda la emoción de este encuentro en vivo y online por Claro Sports, con las jugadas más importantes, las mejores ocasiones de gol y todos los detalles de un partido que promete grandes emociones en el fútbol europeo.

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Alineaciones probables del Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar para el partido de Europa League 2026

Tulipa apunta a mantener el 4-3-3 con el Ararat-Armenia, un sistema táctico que le permite tener amplitud por las bandas, movilidad en el frente de ataque y presencia en el mediocampo con tres futbolistas. La intención será aprovechar la velocidad de sus extremos para generar espacios y buscar profundidad, aunque el funcionamiento del equipo dependerá de su capacidad para conservar el equilibrio cuando sus laterales se sumen al ataque. Frente a un rival con una estructura distinta, el conjunto armenio tendrá que encontrar alternativas para superar la presión y evitar que sus delanteros queden aislados.

Del otro lado, Lee-Roy Echteld podría apostar por el 4-2-3-1 con el AZ Alkmaar, un esquema que ofrece un doble pivote para proteger la defensa y facilitar la circulación del balón hacia el mediapunta y los extremos. La principal batalla táctica estará en el centro del campo, donde el Ararat-Armenia buscará aprovechar su superioridad numérica frente a los dos mediocampistas centrales del conjunto neerlandés, mientras que el AZ intentará utilizar los espacios entre líneas para conectar con sus hombres de ataque. Se perfila un auténtico choque de estilos, en el que el control de la pelota, la presión y la capacidad para aprovechar los espacios podrían marcar la diferencia.

Ararat-Armenia: João Bravim, Hugo Oliveira, Bruno Wilson, Luis Felipe, Edgar Grigoryan, Juan Balanta, Maxence Carlier, Alwyn Tera, Artur Serobyan, Sandro Lima y Zidane Banjaqui.

João Bravim, Hugo Oliveira, Bruno Wilson, Luis Felipe, Edgar Grigoryan, Juan Balanta, Maxence Carlier, Alwyn Tera, Artur Serobyan, Sandro Lima y Zidane Banjaqui. AZ Alkmaar: Jari De Busser, Seiya Maikuma, Wouter Goes, Wesley Hoedt, Mees de Wit, Peer Koopmeiners, Dave Kwakman, Ayoub Oufkir, Valdemar Byskov, Ro-Zangelo Daal y Bendegúz Kovács.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar y cuánto paga?

De acuerdo con información de Caliente MX, el AZ Alkmaar llega como favorito para conseguir la victoria ante el Ararat-Armenia, con una cuota de -197 para el triunfo del conjunto neerlandés. En contraste, la victoria del equipo armenio en casa ofrece +490, mientras que el empate se encuentra en +335. La diferencia entre los momios refleja una ventaja clara para el AZ Alkmaar, que cuenta con mayores probabilidades de llevarse los tres puntos, aunque el Ararat-Armenia tendrá la oportunidad de aprovechar su condición de local para intentar dar la sorpresa.

En el pronóstico de goles, las cuotas también apuntan a un encuentro con varias anotaciones, pues el más de 2.5 goles aparece en -182, frente a los +140 del menos de 2.5. Esta tendencia refleja una mayor expectativa de que el partido registre al menos tres tantos, con el equipo neerlandés como principal candidato para imponer condiciones en el marcador.

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