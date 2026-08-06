Julian Araujo es operado a semanas de una nueva temporada con el Bournemouth

El lateral mexicano fue intervenido quirúrgicamente tras presentar molestias en la pretemporada. De momento, no tiene una fecha estimada de regreso

Araujo jugó la temporada pasada en el Celtic | Action Images via REUTERS

Mediante redes sociales, Julian Araujo informó que tuvo una operación exitosa y a partir de hoy comenzará con su rehabilitación luego de manifestar una lesión muscular en el muslo izquierdo durante la gira de pretemporada del club en Austria. “Tengo fe en que todo sucede por una razón. Estoy agradecido por todas las personas que me comunicaron sus oraciones y su apoyo, significa más de lo que creen”, escribió el lateral de 24 años en su posteo.

Esta nueva intervención llega cuando la campaña para el Bournemouth está por comenzar, recordar que pasó el semestre anterior con el Celtic, con quienes se proclamó campeón de la Scottish Premiership y ahora está de vuelta con los ‘Cherrys’ buscando consolidarse en la Premier League. Lee la nota completa AQUÍ.

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