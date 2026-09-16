Helicóptero de la NBC se estrella en Los Ángeles: esto se sabe del fatal accidente

La aeronave cubría un choque entre un autobús y una camioneta cuando cayó en Chatsworth; tres personas murieron y dos resultaron heridas

Tres víctimas mortales tras el accidente en Chatsworth | Reuters

Un helicóptero que realizaba cobertura informativa para NBC4 Los Angeles y Telemundo 52 se estrelló la noche del martes 15 de septiembre en Chatsworth, al norte de Los Ángeles. El accidente dejó tres personas muertas, entre ellas los dos ocupantes de la aeronave y un hombre que se encontraba en tierra.

La aeronave fue identificada como NewsChopper4, un Eurocopter AS 350 B2 propiedad de Angel City Air, empresa encargada de operarlo para ambas televisoras. El impacto ocurrió poco antes de las 19:00 horas, tiempo local, en la cuadra 9100 de North Mason Avenue, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

La periodista aérea Eliana Moreno y el piloto George Marciniw murieron dentro del helicóptero. La tercera víctima fue identificada posteriormente por la oficina del forense como Edy Gutierrez Mejia, de 29 años, quien se encontraba en tierra cuando ocurrió el desplome. NBC Los Angeles informó que otras dos personas fueron trasladadas a un hospital, aunque su condición médica no fue revelada inicialmente.

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El helicóptero cubría otro accidente mortal registrado horas antes en Chatsworth, donde una camioneta SUV chocó contra un autobús de Metro. Las autoridades todavía no han determinado qué provocó la caída de la aeronave, mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, conocida como NTSB, abrió una investigación.

BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles.



The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP — BNO News (@BNONews) September 16, 2026

¿Qué pasó con el helicóptero que se estrelló en Los Ángeles? Esto se sabe

El accidente vial que cubría NewsChopper4 fue reportado alrededor de las 17:00 horas. El helicóptero despegó de un aeropuerto cercano aproximadamente a las 17:20 y su señal se perdió poco antes de las 19:00, según el relato de NBC Los Angeles.

Un testigo señaló que la aeronave parecía balancearse y comenzó a perder altura de manera gradual antes de desaparecer detrás de varios edificios. Segundos después observó una gran columna de humo y fuego en el estacionamiento de un negocio de almacenamiento, mientras varias personas intentaban acercarse para ayudar.

El helicóptero cayó entre dos construcciones comerciales y el incendio posterior dañó cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento. El Departamento de Bomberos desplegó un amplio operativo en la zona y confirmó que dos personas heridas fueron trasladadas a centros hospitalarios.

La NTSB anunció que sus investigadores acudirían al lugar para examinar los restos, revisar los registros de vuelo y recuperar cualquier evidencia disponible. Hasta ahora no existe una conclusión oficial sobre una falla mecánica, pérdida de potencia o error humano, por lo que esas posibilidades no pueden considerarse causas confirmadas. La Administración Federal de Aviación también participará en las averiguaciones, de acuerdo con Telemundo 52.

¿Quiénes viajaban en el helicóptero de la NBC que se estrelló en Los Ángeles?

A bordo viajaban únicamente Eliana Moreno, periodista y fotoperiodista aérea, y George Marciniw, piloto de amplia experiencia. Ambos eran empleados de Angel City Air y colaboraban regularmente en las coberturas de última hora transmitidas por NBC4 Los Angeles y Telemundo 52.

Moreno nació en el condado de Orange y se graduó en 2010 de Chapman University, donde estudió periodismo televisivo y ciencias políticas. Ese mismo año se incorporó al equipo de helicópteros de Angel City Air y con el paso del tiempo se convirtió en una voz reconocible para las audiencias del sur de California durante emergencias, incendios, persecuciones y accidentes.

Marciniw contaba con más de 30 años de experiencia como piloto y conocía ampliamente el espacio aéreo del sur de California. La información difundida por NBC Los Angeles indica que él y Moreno comenzaron a volar juntos en 2023 y formaron una de las tripulaciones habituales para las coberturas nocturnas.

NBC4 y Telemundo 52 expresaron sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de las víctimas. La muerte de Moreno y Marciniw generó conmoción dentro de ambas redacciones, cuyos presentadores comunicaron el accidente durante una transmisión en vivo después de confirmar que habían perdido contacto con NewsChopper4. La tercera víctima, Edy Gutierrez Mejia, se encontraba en tierra y no formaba parte de la tripulación.

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