Víctor Alfonso Cáceres, el árbitro de la última victoria del América ante Chivas, dirigirá el Clásico

La Liga MX da a conocer las designaciones arbitrales para la jornada 9, con Cáceres impartiendo justicia por tercera ocasión entre azulcremas y rojiblancos

Víctor Alfonso Cáceres, el árbitro elegido para el América vs Chivas | Imago7

El América no le pudo ganar a las Chivas en las últimas tres ediciones en la Liga MX del Clásico del fútbol mexicano. La última vez que lo hicieron fue en el Apertura 2024, con Víctor Alfonso Cáceres como silbante, quien repite como árbitro central para el partido programado en el Estadio Banorte el próximo sábado 19 de septiembre.

La Liga MX dio a conocer a los silbantes que trabajarán los nueve partidos de la jornada 9 del Apertura 2026. Cáceres es el elegido para el Clásico Nacional, el tercero de su carrera. Su estreno fue en el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2023, en la que el Rebaño ganó 3-1 en la cancha del Estadio Azteca para dejar fuera a las Águilas y terminar la etapa de Fernando Ortiz en el banquillo azulcrema, en un juego que cambió por la roja a Álvaro Fidalgo al minuto 63.

Desde esa jornada 7 del Apertura 2024, el América solo pudo vencer a las Chivas en la Concachampions del 2025, en una eliminatoria de octavos que remontaron tras caer en la ida en la Perla Tapatía. En Liga MX, empataron sin goles en el Clausura 2025, el Rebaño ganó 2-1 en el Apertura 2025 y 1-0 en el Clausura 2026.

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En el Apertura 2026, Cáceres Hernández ya dirigió en una ocasión tanto al América como a las Chivas. Le tocó el partido de la jornada 3 de las Águilas ante Santos, que terminó con victoria 3-0, mientras que estuvo en la sexta fecha en el Estadio Hidalgo para el 1-1 del Guadalajara ante el Pachuca.

Cáceres Hernández tendrá como asistentes a Alberto Morín Méndez y José Ibrahim Martínez Chavarría, con Guillermo Pacheco Larios como cuarto árbitro. En el VAR trabajarán Óscar Macías Romo y Michel Caballero Galicia.

Las designaciones arbitrales para la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX

Puebla vs Atlante | Viernes 20 de septiembre

Árbitro Central: Aldo Ballesteros Barba

Árbitro Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez

Árbitro Asistente 2: José Adolfo Robles Rodríguez

Cuarto Árbitro: Orlando Delgadillo Franco

Árbitro VAR: Mario Terrazas Chávez

Árbitro VAR Asistente: Yonatan Peinado Aguirre

FC Juárez vs Tigres | Viernes 20 de septiembre

Árbitro Central: Marco Antonio Ortíz Nava

Árbitro Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

Cuarto Árbitro: José Luis Alba Dorado

Árbitro VAR: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro VAR Asistente: Priscila Eritzel Pérez Borja

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Atlas vs Pumas | Sábado 19 de septiembre

Árbitro Central: Óscar Mejía García

Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez

Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez

Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez

Árbitro VAR: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro VAR Asistente: Edgar Magdaleno Castrejón

Atlético de San Luis vs Necaxa | Sábado 19 de septiembre

Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza

Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

Árbitro Asistente 2: Enrique Martínez Sandoval

Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez

Árbitro VAR: Luis Enrique Santander Aguirre

Árbitro VAR Asistente: Jesús Aarón Gómez Ruíz

Monterrey vs Cruz Azul | Sábado 19 de septiembre

Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle

Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina

Árbitro Asistente 2: Jair de Jesús Sosa García

Cuarto Árbitro: Martín Molina Astorga

Árbitro VAR: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

América vs Chivas | Sábado 19 de septiembre

Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Árbitro Asistente 2: José Ibrahim Martínez Chavarría

Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios

Árbitro VAR: Óscar Macías Romo

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Pachuca vs Tijuana | Domingo 20 de septiembre

Árbitro Central: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Árbitro Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Árbitro Asistente 2: Jessica Fernanda Morales Morales

Cuarto Árbitro: Héctor Salvador Solorio Arreola

Árbitro VAR: Salvador Pérez Villalobos

Árbitro VAR Asistente: Mauricio Nieto Torres

Toluca vs Santos | Domingo 20 de septiembre

Árbitro Central: Luis Alfredo García Rodríguez

Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

Árbitro Asistente 2: Mayra Alejandra Mora Cerero

Cuarto Árbitro: Jesús Enrique Herrera Armenta

Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo

Árbitro VAR Asistente: Ana Cristina Guarneros Lezama

Querétaro vs León | Domingo 20 de septiembre

Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas

Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco

Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade

Árbitro VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Árbitro VAR Asistente: Óscar Yahir Barriga Castro

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