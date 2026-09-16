Víctor Alfonso Cáceres, el árbitro de la última victoria del América ante Chivas, dirigirá el Clásico
La Liga MX da a conocer las designaciones arbitrales para la jornada 9, con Cáceres impartiendo justicia por tercera ocasión entre azulcremas y rojiblancos
El América no le pudo ganar a las Chivas en las últimas tres ediciones en la Liga MX del Clásico del fútbol mexicano. La última vez que lo hicieron fue en el Apertura 2024, con Víctor Alfonso Cáceres como silbante, quien repite como árbitro central para el partido programado en el Estadio Banorte el próximo sábado 19 de septiembre.
La Liga MX dio a conocer a los silbantes que trabajarán los nueve partidos de la jornada 9 del Apertura 2026. Cáceres es el elegido para el Clásico Nacional, el tercero de su carrera. Su estreno fue en el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2023, en la que el Rebaño ganó 3-1 en la cancha del Estadio Azteca para dejar fuera a las Águilas y terminar la etapa de Fernando Ortiz en el banquillo azulcrema, en un juego que cambió por la roja a Álvaro Fidalgo al minuto 63.
Desde esa jornada 7 del Apertura 2024, el América solo pudo vencer a las Chivas en la Concachampions del 2025, en una eliminatoria de octavos que remontaron tras caer en la ida en la Perla Tapatía. En Liga MX, empataron sin goles en el Clausura 2025, el Rebaño ganó 2-1 en el Apertura 2025 y 1-0 en el Clausura 2026.
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En el Apertura 2026, Cáceres Hernández ya dirigió en una ocasión tanto al América como a las Chivas. Le tocó el partido de la jornada 3 de las Águilas ante Santos, que terminó con victoria 3-0, mientras que estuvo en la sexta fecha en el Estadio Hidalgo para el 1-1 del Guadalajara ante el Pachuca.
Cáceres Hernández tendrá como asistentes a Alberto Morín Méndez y José Ibrahim Martínez Chavarría, con Guillermo Pacheco Larios como cuarto árbitro. En el VAR trabajarán Óscar Macías Romo y Michel Caballero Galicia.
Las designaciones arbitrales para la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX
Puebla vs Atlante | Viernes 20 de septiembre
- Árbitro Central: Aldo Ballesteros Barba
- Árbitro Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez
- Árbitro Asistente 2: José Adolfo Robles Rodríguez
- Cuarto Árbitro: Orlando Delgadillo Franco
- Árbitro VAR: Mario Terrazas Chávez
- Árbitro VAR Asistente: Yonatan Peinado Aguirre
FC Juárez vs Tigres | Viernes 20 de septiembre
- Árbitro Central: Marco Antonio Ortíz Nava
Árbitro Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala
Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales
Cuarto Árbitro: José Luis Alba Dorado
Árbitro VAR: Daniel Quintero Huitrón
Árbitro VAR Asistente: Priscila Eritzel Pérez Borja
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Atlas vs Pumas | Sábado 19 de septiembre
- Árbitro Central: Óscar Mejía García
- Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez
- Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez
- Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez
- Árbitro VAR: Daniel Quintero Huitrón
- Árbitro VAR Asistente: Edgar Magdaleno Castrejón
Atlético de San Luis vs Necaxa | Sábado 19 de septiembre
- Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza
- Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
- Árbitro Asistente 2: Enrique Martínez Sandoval
- Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez
- Árbitro VAR: Luis Enrique Santander Aguirre
- Árbitro VAR Asistente: Jesús Aarón Gómez Ruíz
Monterrey vs Cruz Azul | Sábado 19 de septiembre
- Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle
- Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
- Árbitro Asistente 2: Jair de Jesús Sosa García
- Cuarto Árbitro: Martín Molina Astorga
- Árbitro VAR: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
- Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
América vs Chivas | Sábado 19 de septiembre
- Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
- Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez
- Árbitro Asistente 2: José Ibrahim Martínez Chavarría
- Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios
- Árbitro VAR: Óscar Macías Romo
- Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
Pachuca vs Tijuana | Domingo 20 de septiembre
- Árbitro Central: Jorge Abraham Camacho Peregrina
- Árbitro Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
- Árbitro Asistente 2: Jessica Fernanda Morales Morales
- Cuarto Árbitro: Héctor Salvador Solorio Arreola
- Árbitro VAR: Salvador Pérez Villalobos
- Árbitro VAR Asistente: Mauricio Nieto Torres
Toluca vs Santos | Domingo 20 de septiembre
- Árbitro Central: Luis Alfredo García Rodríguez
- Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
- Árbitro Asistente 2: Mayra Alejandra Mora Cerero
- Cuarto Árbitro: Jesús Enrique Herrera Armenta
- Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
- Árbitro VAR Asistente: Ana Cristina Guarneros Lezama
Querétaro vs León | Domingo 20 de septiembre
- Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas
- Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Árbitro Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco
- Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade
- Árbitro VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- Árbitro VAR Asistente: Óscar Yahir Barriga Castro