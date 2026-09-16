Nery Castillo arropa a la Hormiga González en su etapa en Olympiacos: “Que disfrute y haga su fútbol”

El exdelantero aconsejó al atacante mexicano disfrutar la presión del estadio Georgios Karaiskakis y confiar en su fútbol

El exatacante del Tri ya sabe de la presión en El Pireo | Claro Sports

Armando ‘Hormiga’ González está ante una de las noches más importantes desde su llegada a Grecia. Olympiacos inicia su participación en la Europa League frente al Jagiellonia Białystok, encuentro para el que el delantero mexicano fue alineado como titular y disputará sus primeros minutos en una competencia de clubes de la UEFA. Antes del partido, Nery Castillo habló con Claro Sports sobre la adaptación de su compatriota, la exigencia del conjunto rojiblanco y el ambiente que encontrará en el estadio Georgios Karaiskakis. El juego comienza a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Nery Castillo celebra la llegada de la Hormiga González

El regreso de un delantero mexicano al Olympiacos tiene un significado especial para Castillo, quien construyó una de las etapas más importantes de su carrera en El Pireo. Nery llegó al club a los 16 años, permaneció durante siete temporadas y se convirtió en una figura reconocida por la afición, por lo que conoce la presión que acompaña a cada futbolista que viste la camiseta rojiblanca y la necesidad de competir por títulos.

Al ser cuestionado sobre los primeros días de González en Grecia, Castillo aseguró que el atacante atraviesa un proceso positivo. “Sí, bien, le ha ido bien. Estoy contento de que haya llegado, que le esté yendo bien y, poco a poco, se esté adaptando al equipo y a sus compañeros. Hoy, en el partido, hay que tratar de ganar. Le deseo toda la suerte, que pueda tener minutos y convertir”, declaró a Claro Sports.

El atacante aparece en el once inicial de Imanol Alguacil para enfrentar al Jagiellonia en la primera jornada de la fase de liga. El mexicano comparte la delantera con Jota Silva, mientras busca convencer al cuerpo técnico de que puede asumir responsabilidades en una noche europea. El duelo se celebrará en el Georgios Karaiskakis, escenario donde la presión de la tribuna suele convertirse en uno de los principales recursos del equipo griego.

La advertencia sobre la pasión de la afición rojiblanca

Castillo también explicó lo que encontrará González en las gradas del Olympiacos. “Bueno, ya lo has visto acá: la gente y la pasión que tiene por el fútbol, siempre queriendo ganar. Lo que le espera es esto, lo que está viendo acá, esta emoción del estadio y del equipo. Que esté tranquilo, disfrute, haga su fútbol y las cosas van a llegar”, expresó el exseleccionado mexicano.

Sus palabras nacen de una experiencia directa. Nery disputó competencias nacionales y europeas con el conjunto de El Pireo, además de establecer una conexión especial con sus seguidores. Esa trayectoria lo convirtió en una voz autorizada para explicar la exigencia de un club en el que ganar no solo es un objetivo, sino una obligación permanente, especialmente durante las noches continentales.

El exdelantero aprovechó la entrevista para agradecer las muestras de afecto que continúa recibiendo desde México. “A la gente de México, todo el cariño del mundo. Un abrazo para toda la gente que siempre me está recordando, se acuerda de mí y me manda mensajes. Estoy muy contento por todo lo que viví con ellos durante mi etapa”, señaló Castillo, quien defendió a la Selección Mexicana entre 2007 y 2009.

Ahora, González tendrá la posibilidad de comenzar su propia historia en Europa. El primer desafío será ganarse minutos, responder a la intensidad del Olympiacos y aprovechar cada oportunidad frente al arco. Nery Castillo ya le marcó el camino: mantener la tranquilidad, disfrutar el ambiente y confiar en el fútbol que lo llevó desde Chivas hasta uno de los clubes con mayor tradición de Grecia.

Te puede interesar