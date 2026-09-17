Union SG vence al Viktoria Plzen y arranca la Europa League con goleada

El conjunto belga se impuso como visitante con goles de Relebohile Mofokeng, Mateo Biondic y Ondrej Kricfalusi

Mateo Biondić marcó el segundo gol para la visita | Reuters

El Union Saint-Gilloise derrotó 0-3 al Viktoria Plzen en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27. El conjunto belga tomó ventaja durante la primera mitad con anotaciones de Relebohile Mofokeng y Mateo Biondic, antes de que Ondrej Kricfalusi sentenciara el encuentro en el segundo tiempo.

El marcador se abrió al minuto 18 después de un servicio largo de Massire Sylla desde el lateral derecho. El balón superó a los defensores y Karel Spacil no consiguió despejarlo por alto, situación que aprovechó Mofokeng para quedar frente al portero Florian Wiegele y definir de derecha.

Para el delantero sudafricano fue su cuarto gol de la temporada y el primero en la Europa League. Mofokeng llegó además a tres partidos consecutivos marcando, después de anotar ante Sint-Truiden y Lommel SK en la Jupiler Pro League.

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El segundo tanto llegó al minuto 43 en una jugada de contragolpe. Louis Patris envió un pase profundo para Mateo Biondic, quien ganó metros a velocidad y, tras quedar frente a Wiegele, definió con un disparo cruzado de zurda para establecer el 0-2 antes del descanso.

El Viktoria Plzen realizó dos cambios al comenzar el segundo tiempo con los ingresos de Salim Fago Lawal y Sampson Dweh, en lugar de Denis Visinsky y Karel Spacil. Sin embargo, el Union SG volvió a encontrar el camino al gol al minuto 59 mediante una jugada a balón parado.

El tercer tanto nació de un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda. El balón llegó al segundo poste, donde Ondrej Kricfalusi se elevó para conectar de cabeza y colocar el 0-3 definitivo. El conjunto visitante mantuvo el control hasta el final del encuentro.

Las estadísticas reflejaron la superioridad ofensiva del Union Saint-Gilloise, que terminó con 22 remates, 15 de ellos con dirección a portería. El Viktoria Plzen consiguió la mitad de disparos y apenas tres tuvieron como destino el arco defendido por el conjunto belga.

Con los tres puntos, Union SG se coloca en la quinta posición de la fase de liga, mientras que Viktoria Plzen aparece en el puesto 34. En la segunda jornada, programada para el 15 de octubre, el equipo checo visitará al Ferencváros, mientras que el cuadro belga recibirá a la Real Sociedad.

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