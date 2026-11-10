¡Colombia vuela en Dakar 2026! Dilan Graciano le da la sexta medalla al país en lanzamiento de jabalina

La delegación colombiana se agiganta en Senegal y parcialmente completan 6 medallas, en vísperas de conseguir más.

Dilan Graciano en lanzamiento de jabalina/ @MinDeporteCol

Colombia ha venido de menos a más en la disputa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Este martes 10 de noviembre Dilan Graciano se reportó con una medalla de plata en el lanzamiento de jabalina, presea con la cual Colombia ya cuenta con 6 festejos en estas justas que se celebran en Senegal.

El joven oriundo de Apartadó, Antioquia protagonizó una gran actuación en la final de la competición. El deportista registró una marca de 71.72 metros, con la que le alcanzó para quedarse con la medalla de plata en esta disciplina que se disputó en el Estadio Iba Mar Diop, en medio de un excelente clima que lo acompaño para festejar la presea.

🥈🇨🇴 ¡LA JABALINA COLOMBIANA ESTÁ VOLANDOOOO EN DAKAR 2026 DILAN GRACIANO, PLATA OLÍMPICA!💛💙❤️



Con un impresionante lanzamiento de 71,72 metros, Dilan Graciano conquistó la MEDALLA DE PLATA en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. 🥈🏟️ pic.twitter.com/PZeysl12tv — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) November 10, 2026

Participación de Dilan Graciano en lanzamiento de jabalina

Primer intento: 70.60 metros, con este lanzamiento se posicionaba en el primer lugar y saboreaba el oro.

70.60 metros, con este lanzamiento se posicionaba en el primer lugar y saboreaba el oro. Segundo intento: 68.35 metros.

68.35 metros. Tercer intento: 71.72 metros, registro con el cual finalmente se pudo subir en el podio en el segundo lugar.

registro con el cual finalmente se pudo subir en el podio en el segundo lugar. Cuarto intento: 71.45 metros.

71.45 metros. Quinto intento: 69.25 metros.

69.25 metros. Sexto intento: 68.20 metros.

El primer lugar y el oro fue para Marko Kaetheler de Paraguay con 73.49, el podio lo completó Vladimir Culisde Moldavia en el tercer lugar, quien registró 67.43 metros en uno de sus lanzamientos, dejando con gran rendimiento a los 2 deportistas profesionales, quienes sobrepasaron la barrera de los 70.0 metros.

Es la segunda medalla que le da el lanzamiento de jabalina Colombia en estos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de lo hecho por Ilsa Córdoba este lunes 9 de noviembre, la también antioqueña registró 57.62 metros y se quedó con el oro de dicha categoría. Lo que significó que el himno de ‘Tricolor’ sonara por primera vez en estas justas.

¿Cuántas medallas lleva Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

La delegación colombiana cumple un gran papel, hasta el momento, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, parcialmente completan 6 medallas.

1 oro: Ilsa Mayerlin.

Ilsa Mayerlin. 2 platas: Emanuel Otálvaro y Dilan Graciano.

Emanuel Otálvaro y Dilan Graciano. 3 bronces: Michell Gómez, Alejandro Gutiérrez y Valery Rubio.

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