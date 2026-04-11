El Barcelona por fin le habría ofrecido una renovación a Robert Lewandowski pero con una condición

El contrato de Robert Lewandowski con Barcelona terminaría este próximo 30 de junio, sin embargo el delantero polaco tendría múltiples ofertas

Robert Lewandowski tiene que decidir su futuro | Reuters

El futuro de Robert Lewandowski se perfila como uno de los temas centrales del próximo mercado de fichajes. Aunque el delantero tendría la última palabra sobre su continuidad, su permanencia en el FC Barcelona estaría condicionada: si desea seguir en la institución, tendría que aceptar una reducción salarial y firmar únicamente por una temporada. Se trata de una postura firme del club blaugrana respecto a la situación del atacante de 37 años.

De acuerdo con información de Mundo Deportivo, la dirección deportiva encabezada por Deco ya se habría reunido con el futbolista polaco para trasladarle los términos de una posible renovación. En dicho encuentro se habrían expuesto con claridad las condiciones del club, especialmente la limitación de ofrecerle solo un año adicional de contrato, dejando ahora la decisión en manos del propio Robert Lewandowski.

El informe también señala que el Barcelona contempla un cambio de ciclo en su delantera, con la intención de incorporar un nuevo centrodelantero en el próximo verano como prioridad estratégica. Esta planificación responde, en parte, a que Lewy cumplirá 38 años en agosto, lo que acelera la búsqueda de alternativas ofensivas. Además, el club también considera reforzar la posición de central zurdo, aunque el eje del proyecto deportivo parece estar enfocado en la renovación del ataque.

Bajo este panorama, el delantero Robert Lewandowski estaría evaluando con detenimiento la propuesta del FC Barcelona, ya que sobre la mesa también tendría alternativas importantes fuera de España. Entre ellas destacan el AC Milan y la Juventus en la Serie A, además del Chicago Fire de la MLS y algunos equipos de la Saudi Pro League. Sin embargo, uno de los factores clave en su decisión sería la estabilidad familiar, considerando la comodidad de su esposa e hijas en territorio catalán.

Según Mundo Deportivo, el atacante polaco estaría dispuesto a asumir un rol más secundario dentro del equipo, siempre y cuando el club incorpore a un delantero de primer nivel. Esta condición no solo implicaría una revisión de su estatus deportivo, sino también una reflexión más profunda sobre el proyecto que el Barcelona pretende construir a futuro.

Por ahora, la directiva del Barcelona habría fijado un plazo hasta finales de mes para que Lewandowski tome una decisión definitiva: aceptar la renovación bajo las condiciones propuestas o iniciar una nueva etapa en otro club.

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