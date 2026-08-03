Xelajú MC vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Xelajú MC vs Aurora, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala tendrá como uno de sus encuentros a Xelajú MC y Aurora FC, que se enfrentarán en el Estadio Mario Camposeco. El conjunto quetzalteco intentará hacerse fuerte ante su afición para sumar sus primeros puntos del campeonato, mientras que el equipo capitalino buscará recuperarse tras un inicio complicado y dar la sorpresa como visitante.

Xelajú MC llega a este compromiso después de un comienzo difícil de semestre. Los Superchivos perdieron 1-0 frente a San Pedro en su debut por la Liga Nacional y, pocos días más tarde, también cayeron por el mismo marcador ante Alajuelense en la Copa Centroamericana. Ahora, el equipo buscará aprovechar la localía para cortar la racha de resultados adversos y volver a competir por los primeros lugares del torneo.

Aurora FC también intentará reaccionar tras un estreno sin puntos en el campeonato. El conjunto aurinegro comenzó el Apertura 2026 con una derrota 1-0 frente a Guastatoya en condición de local, por lo que necesita sumar para no quedar rezagado en las primeras jornadas. En su visita a Quetzaltenango, el objetivo será mejorar su rendimiento y conseguir un resultado positivo frente a uno de los equipos con mayor tradición del fútbol guatemalteco.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú MC vs Aurora de la jornada 2 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Aurora será el lunes 3 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Mario Camposeco. y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos son los últimos resultados entre Xelajú MC y Aurora

8 de marzo de 2026 | Aurora 0-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

20 de enero de 2026 | Xelajú MC 4-0 Aurora | Torneo Clausura

16 de noviembre de 2025 | Aurora 3-2 Xelajú MC | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | Xelajú MC 2-2 Aurora | Torneo Apertura

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