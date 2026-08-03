¿Era penal? El VAR anula una pena máxima contra el América por una posible falta

El silbante aseguró que Rodolfo Cota jugó primero la pelota antes de que el jugador de Santos cayera al suelo

¿Debió ser penal? El VAR salvó al América de una falta en el área

El duelo entre América y Santos en el Estadio Azteca, por la jornada 3 del Apertura 2026, dejó una acción con mucha polémica por parte del cuerpo arbitral, ya que anuló una pena máxima para los laguneros que pudo igualar las acciones en el marcador.

Después de una acción a balón parado a favor de los coahuilenses al minuto 22, el futbolista argentino Ezequiel Bullaude controló la pelota dentro del área Azulcrema, pero ante la salida de Rodolfo Cota, el jugador cayó el suelo. Una acción que en un inicio el silbante Víctor Alfonso Cáceres marcó como pena máxima.

¿Era penal para el Santos? ¡El VAR y el central echan para atrás la decisión! ⚽❌#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/fOqDDVvTSx — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 2, 2026

Aunque el árbitro del encuentro vio la falta del guardameta de Las Águilas, el abanderado le informó que había posición adelantada por parte del elemento de Santos, por lo que se anuló la primera decisión.

Ante los reclamos de los jugadores Albiverdes, el VAR se hizo presente y llamó a Cáceres para hacer una revisión en el monitor para tener más clara su decisión. Luego de dos minutos viendo la pantalla de apoyo, el colegiado indicó que no había posición adelantada y que todo se trató de una acción de juego, en la que Cota jugó el balón antes que Bullaude.

Al final, el partido se reanudó con un bote a tierra a favor del América, quien volvió a poner en circulación el balón, pero con la molestia de los jugadores de Torreón con el silbante, ya que insistían en que había falta por parte de Rodolfo Cota.

Algunos usuarios en redes sociales reportaron con algunos videos que el jugador de Santos Laguna tocó la pelota primero y que Cota llegó tarde para rechazar el esférico. Incluso algunos exárbitros del fútbol mexicano señalaron que debió marcarse penal en contra del América.

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