Los técnicos despedidos del Apertura 2026 en la Liga MX

Hasta el momento, tres procesos han concluido antes de tiempo en el Apertura 2026; Pedro Caixinha se sumó a la lista tras la jornada 3

Los entrenadores cesados en el Apertura 2026 | Imago7

El Apertura 2026 de la Liga MX apenas cruzó sus primeras jornadas y ya registra tres movimientos en los banquillos. El más reciente es el de Pedro Caixinha que salió de FC Juárez después de tres derrotas consecutivas, Guido Pizarro renunció a Tigres por motivos personales y Diego Cocca no alcanzó a iniciar el campeonato con Atlas, pese a que inicialmente había sido considerado dentro del proyecto de la nueva administración.

Aunque la etiqueta de “técnicos despedidos” agrupa las tres bajas, los casos tuvieron causas y momentos distintos: Caixinha sí fue separado tras los resultados, Pizarro decidió apartarse y Cocca quedó fuera al no concretarse un acuerdo de continuidad. Las salidas modificaron la planeación de Juárez, Tigres y Atlas en un torneo que todavía se encuentra en su etapa inicial.

Diego Cocca

Diego Cocca durante su etapa con Atlas | Imago 7

Cocca fue la primera baja vinculada con el Apertura 2026, aunque su salida se oficializó el 13 de julio, antes del debut rojinegro. Atlas informó que, dentro de la reingeniería institucional y deportiva impulsada por su nueva administración, no pudo alcanzar un acuerdo para extender la continuidad del entrenador argentino, quien había sido ratificado semanas antes como pieza del proyecto deportivo.

Cocca había regresado al Atlas en agosto de 2025 para comenzar su tercera etapa al frente del club. Su ciclo más reciente comprendió 32 partidos oficiales y un promedio de 1.22 puntos por encuentro, números que quedaron lejos del impacto alcanzado durante su gestión del bicampeonato en el Apertura 2021 y Clausura 2022, cuando el equipo terminó una espera de 70 años sin conquistar la Liga MX.

La directiva resolvió la vacante con la contratación de Hernán Crespo, anunciado el 16 de julio. El nuevo entrenador recibió un contrato por dos años, con opción de ampliar el vínculo por una temporada, y tomó el mando del Atlas. De esta manera, Cocca quedó contabilizado entre las bajas del Apertura 2026 pese a no dirigir una jornada del certamen.

Guido Pizarro

Guido Pizarro dejó el banquillo de Tigres | Imago7

Pizarro se convirtió en la primera salida registrada con el torneo ya en marcha. Tigres comunicó el 28 de julio que el argentino decidió abandonar la dirección técnica por motivos personales, después de que el equipo obtuvo un punto de los primeros seis disponibles y empató 2-2 con Atlético de San Luis en la Jornada 2. El club precisó que la determinación fue tomada por el propio entrenador.

El ‘Conde’ había asumido el puesto en marzo de 2025, inmediatamente después de cerrar su carrera como futbolista. Durante su paso por el banquillo llevó a Tigres a las semifinales del Clausura 2025, al subcampeonato del Apertura 2025 y a la final de la Concacaf Champions Cup 2026, pero no consiguió un título. Pizarro sostuvo que su salida no estuvo relacionada con los resultados; Hernán Elizondo, entrenador de la Sub 21, quedó como interino.

Pedro Caixinha

Pedro Caixinha durante su etapa con Juárez | Imago 7

Caixinha fue la primera destitución directamente provocada por el desempeño en el Apertura 2026. FC Juárez anunció el 2 de agosto la conclusión de la relación laboral con el portugués y todo su cuerpo técnico, dos días después de la derrota 5-1 ante Pumas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El resultado dejó a los Bravos sin puntos y en el fondo de la clasificación.

El comienzo fronterizo resultó determinante: Juárez perdió 1-0 ante Puebla, cayó 1-0 frente a Guadalajara y fue superado 5-1 por Pumas, con un balance de un gol a favor y siete en contra. Caixinha había llegado para el Clausura 2026 y cerró su etapa con 20 partidos dirigidos, cinco victorias, cuatro empates y 11 derrotas.

La salida también representó otro capítulo del portugués en el fútbol mexicano, después de sus etapas con Santos Laguna y Cruz Azul. Salvador Valero quedó al frente de manera interina para los siguientes compromisos de FC Juárez, mientras la directiva define al sustituto permanente. Así, Cocca, Pizarro y Caixinha integran la primera lista de entrenadores que dejaron su cargo alrededor del Apertura 2026, aunque solo el último fue cesado directamente por los resultados del torneo.

Te puede interesar: