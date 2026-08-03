Gustavo Puerta define su futuro: ya sueña con un gigante de Europa

El volante colombiano espera definir su próximo destino en Europa. Con el interés de varios clubes, su objetivo es llegar a un equipo que dispute la Champions League.

Gustavo Puerta, jugador de Colombia | Mike Nowak/Getty Images/AFP.

La irrupción de Gustavo Puerta en la Selección Colombia durante el Mundial de 2026 terminó por confirmar que el mediocampista está listo para dar el salto definitivo en su carrera. Néstor Lorenzo acertó con su convocatoria y el vallecaucano respondió con actuaciones de alto nivel, al punto de ganarse un lugar en el once titular por encima de Richard Ríos. Ahora, tras lograr el ascenso con Racing de Santander, su futuro apunta a un club que dispute la UEFA Champions League.

El Mundial impulsó el valor de Gustavo Puerta

El rendimiento del volante en la Copa del Mundo disipó cualquier duda sobre su capacidad para competir al máximo nivel. Además, dejó un mensaje claro: jugar en una segunda división europea no es un impedimento para ser protagonista en la Selección Colombia si el nivel deportivo acompaña.

Gracias a sus actuaciones con Racing de Santander y la ‘Tricolor’, el nombre de Puerta comenzó a sonar con fuerza en el mercado de fichajes. Equipos como Roma, Inter de Milán y Bayern Munich han sido relacionados con el colombiano, mientras que el Bayer Leverkusen, propietario de sus derechos deportivos, sigue atento a su situación.

“Sueño con jugar y ganar la Champions”

En diálogo con El Espectador, Gustavo Puerta dejó en evidencia cuál es la gran meta que tiene para la próxima temporada. Tras cumplir el objetivo del ascenso a la máxima categoría del fútbol español, ahora quiere competir en la élite europea.

“Mi objetivo y sueño es jugar en un club grande. Quiero seguir jugando y dándole continuidad a lo que estoy haciendo. Quiero ser protagonista y poder jugar competencias europeas como Champions o la Europa League. Sueño con ganarlas como casi lo consigo en Leverkusen. Quiero darle continuidad a lo que vengo haciendo y hasta ganar algo con Colombia. Sería un sueño”, aseguró el mediocampista.

El jugador también reconoció que los rumores sobre su futuro son consecuencia del buen momento que atraviesa y que espera elegir el mejor destino para continuar creciendo como futbolista.

Roma toma fuerza mientras Porto se aleja

Entre los clubes que han seguido de cerca al colombiano, la Roma aparece como la opción más fuerte en este momento. El conjunto italiano estaría preparando una oferta para convencer al Racing de Santander, que no dejaría salir a una de sus principales figuras por una cifra inferior a los 20 millones de euros.

En contraste, el Porto, que también había mostrado interés, habría descartado avanzar por el fichaje al priorizar otras alternativas para reforzar su plantilla. Mientras tanto, el Bayern Múnich continúa siendo un rumor de mercado, sin negociaciones concretas hasta ahora.

El Bayer Leverkusen mantiene la última palabra

Aunque varios clubes siguen de cerca la situación del colombiano, el Bayer Leverkusen conserva un papel clave en la operación al ser el dueño de sus derechos deportivos. El conjunto alemán podría optar por reincorporarlo para afrontar la próxima edición de la UEFA Europa League, escenario que mantiene abiertas todas las posibilidades sobre el futuro de uno de los futbolistas colombianos con mayor proyección en el fútbol europeo.

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