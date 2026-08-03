RB Leipzig desmiente un acuerdo con el Real Madrid por Yan Diomande: “No hemos llegado a esa etapa”

Marcel Schäfer negó que el fichaje esté cerrado, contradijo los reportes que daban el acuerdo por hecho y confirmó que el extremo sigue entrenando al margen

El acuerdo entre Madrid y Leipzig aún no se concreta | Reuters

El posible fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid sumó un nuevo capítulo luego de que el RB Leipzig saliera a desmentir que exista un acuerdo cerrado entre ambos clubes. Cuando diversos reportes aseguraban que la operación estaba prácticamente concluida, el director general del conjunto alemán, Marcel Schäfer, dejó claro que las conversaciones siguen abiertas y que todavía falta camino por recorrer.

El dirigente fue cuestionado sobre las versiones que durante los últimos días daban por hecho el traspaso del extremo marfileño de 19 años, incluso con cifras cercanas a los 132 millones de euros entre monto fijo y variables. Schäfer rechazó esa versión.

“Está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado. Simplemente no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa“.

Las declaraciones contradicen directamente la información que circuló durante la última semana y dejan claro que, aunque las negociaciones existen, el Leipzig todavía no ha dado el visto bueno definitivo para concretar una de las transferencias más importantes del mercado europeo.

Mientras tanto, Diomande continúa sin incorporarse a la dinámica habitual del primer equipo. El atacante regresó de sus vacaciones tras disputar el Mundial, pasó los exámenes médicos correspondientes y posteriormente comenzó a trabajar de manera individual. Tampoco realizó el viaje con el resto del plantel al campamento de pretemporada en Austria y ha seguido entrenando al margen.

Otro de los factores que ha complicado la operación es el conflicto relacionado con la representación del jugador. En las últimas semanas trascendió una disputa entre Roc Nation, actual agencia de Diomande, y Maxidel Management, la empresa que anteriormente manejaba su carrera, por las comisiones derivadas del traspaso.

Sin embargo, Schäfer restó importancia a esa situación y aseguró que, desde la perspectiva del Leipzig, no representa un obstáculo definitivo para una eventual venta. “Ha habido un cambio de agentes. Nuestro punto de contacto ahora es Roc Nation; Yan nos lo dejó muy claro. No creo que un traspaso se caiga por eso, si es que finalmente llega a producirse”.

El conflicto entre ambas agencias ya habría llegado a la FIFA y ha generado incertidumbre alrededor de una negociación que parecía encaminada. Incluso distintos medios españoles apuntan a que el Real Madrid negoció con Roc Nation sin conocer inicialmente la existencia de la disputa legal con la representación anterior del futbolista.

A pesar del desmentido del Leipzig, todo apunta a que las conversaciones entre ambos clubes continúan. Diversos reportes sostienen que Diomande ya tendría un acuerdo verbal sobre sus condiciones personales con el conjunto blanco, aunque todavía falta resolver los términos definitivos entre las instituciones para que el fichaje pueda hacerse oficial.

Por ahora, el mensaje del RB Leipzig es contundente: Yan Diomande sigue siendo jugador del club alemán, continúa entrenando de forma individual y, aunque el interés del Real Madrid es real, el acuerdo definitivo todavía no existe.

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