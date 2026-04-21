La Hormiga González rompe el silencio sobre su futuro en Europa y responde a los rumores

Algunos clubes del Viejo Continente se han fijado en el joven delantero de las Chivas, que busca el bicampeonato de goleo en la Liga MX

La Hormiga asegura no saber nada sobre los rumores que lo ponen en Europa | Imago7

Armando ‘La Hormiga’ González se ha colocado en el foco tras los reportes que lo vinculan con clubes del fútbol europeo. El delantero de Chivas ha sido seguido por equipos como Borussia Dortmund, Feyenoord y CSKA de Moscú, lo que ha generado expectativas sobre un posible traspaso en el corto plazo.

El atacante mexicano habló sobre estas versiones y dejó clara su postura respecto a su presente y futuro. En declaraciones recientes, el jugador señaló que no tiene información concreta sobre negociaciones en curso, pese a los reportes que circulan en medios internacionales.

“Yo no sé nada la verdad, yo trato de enfocarme en mi día a día, siempre cuando se hacen las cosas bien se dicen muchas cosas y yo solo trato de enfocarme en lo mío”, comentó en entrevista con TV Azteca.

El Borussia Dortmund ha sido uno de los equipos que han seguido su desempeño, de acuerdo con información del diario BILD. El club alemán analizaría opciones para reforzar su ataque y el nombre del futbolista aparece entre las alternativas para el siguiente mercado de fichajes.

Además, el Feyenoord también ha mostrado interés en el delantero, en parte por referencias relacionadas con el paso de Santiago Gimenez en el equipo neerlandés. Otro club que ha sido mencionado es el CSKA de Moscú, que también monitorea su situación.

La Hormiga González, enfocado en su actualidad con Chivas

El futbolista también reconoció que jugar en Europa forma parte de sus objetivos, aunque dejó claro que su prioridad es su equipo actual. “Si se dan las cosas de ir a una gran liga de Europa, que es uno de mis objetivos y sueños se dará, pero yo soy jugador de Chivas”, expresó.

En ese sentido, reiteró que su atención está en el cierre del torneo Clausura 2026. “Yo pienso en el partido que tengo enfrente, yo pienso en que quedemos líderes, yo pienso en que juguemos la Liguilla y quedemos campeones”, mencionó el delantero.

La Hormiga González concluyó que su enfoque está en el trabajo diario con el equipo y en mantener su rendimiento dentro del campo. “Yo pienso en mi día a día, en venir a entrenar mañana de la misma manera que entreno diario para seguir creciendo y seguir mejorando”, finalizó.

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